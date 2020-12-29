Зачем москвичу Алексею Микулину свой пластилиновый мир?

Полиграфист Алексей Микулин еще ребенком очень любил лепить из пластилина. Но его заставляли делать уроки, а после упорного умственного труда - гулять. Поэтому у маленького Леши была мечта - вырасти, купить много-много пластилина и лепить в свое удовольствие, хоть часами напролет. Прошли годы, у бывшего мальчика появились уже свои дети, но о своем "повзрослевшем" желании он не забыл: в свободное от работы время мастерит из пластилина здания, машины, паровозы, людей и даже узнаваемые кварталы родной ему Москвы.

Как слепить квартиру

Квартира 58-летнего Алексея Микулина - она же его мастерская, все пластилиновые шедевры "рождаются" именно здесь. Они всюду - на столах и полках вперемешку с книгами. К детскому увлечению Алексей вернулся восемь лет назад - взялся обучать пластилиновому делу своего младшего сына. Мальчика надолго не хватило. Отец бросать начатое дело на полпути не стал, попробовал сделать что-то серьезное, для души, так со временем и втянулся. "К пластилину многие относятся странно. Видимо, его дискредитируют в детском саду всякими примитивными изделиями вроде червячков и божьих коровок, - считает Микулин. - Потом, когда дети подрастают, уже к нему не возвращаются. А потенциал у материала бесконечный". Собственно, это и доказывает своей лепкой Алексей. За восемь лет он сделал 85 работ. Примерно 15 из них мастеру разонравились, и он их разобрал. Еще двадцать ушли в дар друзьям или экспонируются в галереях. "Живых", которые хранятся у него дома, осталось 50. Весомую часть его коллекции занимает старая Москва в разных ипостасях - в этом городе Алексей Микулин живет с рождения. Тут и Сретенка со Сретенским бульваром, и Красные Ворота, и трамвайный тоннель в Сыромятниках, и Лубянская площадь, и Новобасманный путепровод. Это места, с которыми у мастера связаны какие-то приятные воспоминания.

Алексей родился в коммунальной квартире на Мясницкой - тогдашней улице Кирова. Прожил там тридцать лет, потому запомнил жилье в мельчайших деталях. Фотографий не сохранилось, так что его коммуналка в миниатюре - своеобразный учебник истории. Хотя Микулин документалистом себя не считает. Для него главное - передать атмосферу тех лет. В "коммунальной" серии пять работ - входная дверь, маленькая и большая комнаты, ванная и кухня. Интерьер пойман с ювелирной точностью. Вот на растянутых через всю кухню веревках сушится белье, а вот телефон и мизерный справочник рядом. А еще стулья, кровати, настольная лампа, кастрюли, унитаз - все атрибуты советского быта умещаются на одном большом столе. Все настолько реалистично, хоть сейчас бери и снимай пластилиновый мультфильм. До этого пока не дошло, но уже есть что-то похожее. В интернете можно найти минутные ролики, сделанные на основе слепленной Микулиным коммунальной квартиры. Мама Алексея написала несколько коротких историй, чтобы желающие могли прочувствовать дух той эпохи. А мать Марии Елисеевой, основателя благотворительного фонда "Дети Марии", оживила мини-рассказы, озвучив их своим голосом.

Пластилиновое чудо

Из недавних творений - внутренний двор Гостиного Двора. Его Алексей слепил, опираясь на собственные воспоминания. "В молодости я работал в типографии "Красная Звезда" на Хорошевском шоссе. Трудиться приходилось в ночную смену, грузил в фургоны пачки газет, которые потом развозили по городу, - рассказал Микулин. - Заканчивал работу примерно в 4 утра, метро еще не работало. Жил я в центре, напротив почтамта. Поэтому старался успеть на грузовик, который ехал как раз до почтамта и заезжал в том числе в Гостиный Двор".

- Сложно было его лепить? - спрашиваю я.

- На самом деле куда сложнее передать настроение. Судя по восторженным отзывам людей, которые в то время работали, учились, а там размещались аудитории одного из институтов, пили портвейн, мне это сделать удалось. Но это случается не всегда. Бывает сложная по конструкции и воплощению вещь, но эмоционально бездушная.

Для создания того самого настроения Алексей использует самый обычный отечественный пластилин, который продается в любом магазине. Иногда прибегает к помощи скульптурного пластилина, но он разнообразием цветовой гаммы не радует. "Он продается большими кусками по килограмму. Выбор скудный - есть только оливковый, телесный, серый и белый, - объясняет собеседник "РГ". - Поэтому из него делаю базу, а затем работаю с детским пластилином, чтобы было ярче и интереснее". А как лепятся, скажем, здания? Сначала Алексей готовит миниатюрную модель, чтобы прикинуть на глаз пропорции и цветовые сочетания. Уже потом делает картонный каркас, чтобы со временем конструкция не проседала. И затем приступает к лепке. Пластилин же Алексей называет вечным материалом. Главные его враги - пыль и яркое солнце. Если вылепленные дом и машины прячутся в тени, им ничего не страшно. Чтобы защитить свои творения, Алексей Микулин сооружает для них колпаки из оргстекла. "Так что они могут спокойно жить, пока их сам не сломаешь", - отмечает он.

Семья увлечение Алексея поддерживает. "Мои дети говорят мне: "Как классно и круто!" А это для меня самая лучшая оценка", - признается мастер. Они же помогают ему поддерживать сайт и вести социальные сети. Людям "пластилиновое чудо" нравится, о чем говорят довольные и благодарные комментарии. "Моими работами в основном интересуются дети и те, кому за 30, - делится своими наблюдениями Алексей Микулин. - А двадцатилетним почему-то неинтересно".

Кстати

Адрес мастера

Алексей Микулин родился в Москве. Первые тридцать лет прожил в коммуналке на улице Мясницкая (в прошлом - Кирова). В школу ходил в Потаповском переулке. До сих пор вся его жизнь, за исключением работы, связана с этим районом. Радиус Покровка - Старая Басманная для него - главная улица города.

Рассмотреть в деталях пластилиновые работы Алексея Микулина можно на его персональном сайте - plastilin24.ru и на страницах в социальных сетях.