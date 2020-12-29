Зачем москвичу Алексею Микулину свой пластилиновый мир?

Новости

Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 23:08
Союз писателей Украины перестанет публиковать авторов из РФ, Беларуси и Китая 22:35
На северо-востоке Москвы отреставрировали 200-летний колодец 22:33
Школьные аттестаты будут маркировать QR-кодами 22:31
Путин утвердил запрет на "веселящий газ" 22:29
Мадуро поблагодарил Путина за соглашение о поставках "Спутник-V" 22:15
Вакцину "Спутник V" и AstraZeneca испытают в трех странах 21:57
ФАС предложили установить причины роста цен на новостройки 21:51
Глава РФПИ допустил введение COVID-паспортов в 2021 году 21:49
Путин вернул систему вытрезвителей 21:46
Матвиенко: Пандемия обозначила запрос на сильное государство 21:45
Лукашенко провел перестановки в командовании ВВС и войсками ПВО 21:40
В отношении Алексея Навального возбуждено дело о тратах пожертвований 21:39
Зеленский отстранил главу КС Украины от должности на два месяца 21:35
Киргизия передала России "дорожную карту" по расширению сотрудничества 21:30
Рогозин: Полеты российских космонавтов на Crew Dragon пока не планируются 21:28
Начались тесты единой карты "Тройка" для Москвы и Подмосковья 21:14
Матвиенко оценила шансы новых партий на выборах в Госдуму 21:10
В московском метро стали выдавать в прокат аккумуляторы для подзарядки гаджета 21:08
В Латвии в новогоднюю ночь введут комендантский час 21:08
Минобороны сообщило о снижении числа военнослужащих с коронавирусом 21:01
Появление автомобилей УАЗ в США вызвало бурю в Сети 20:58
В ярославских отелях разрешили праздновать Новый год 20:44
Матвиенко: Выборы в Госдуму будут очень конкурентными 20:39
Протодиакона Андрея Кураева лишили сана 20:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
29.12.2020 21:24
Рубрика: Общество

Ах, какая лепота

Зачем москвичу Алексею Микулину свой пластилиновый мир?
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Неделя № 297(8351)
Полиграфист Алексей Микулин еще ребенком очень любил лепить из пластилина. Но его заставляли делать уроки, а после упорного умственного труда - гулять. Поэтому у маленького Леши была мечта - вырасти, купить много-много пластилина и лепить в свое удовольствие, хоть часами напролет. Прошли годы, у бывшего мальчика появились уже свои дети, но о своем "повзрослевшем" желании он не забыл: в свободное от работы время мастерит из пластилина здания, машины, паровозы, людей и даже узнаваемые кварталы родной ему Москвы.

Как слепить квартиру

Квартира 58-летнего Алексея Микулина - она же его мастерская, все пластилиновые шедевры "рождаются" именно здесь. Они всюду - на столах и полках вперемешку с книгами. К детскому увлечению Алексей вернулся восемь лет назад - взялся обучать пластилиновому делу своего младшего сына. Мальчика надолго не хватило. Отец бросать начатое дело на полпути не стал, попробовал сделать что-то серьезное, для души, так со временем и втянулся. "К пластилину многие относятся странно. Видимо, его дискредитируют в детском саду всякими примитивными изделиями вроде червячков и божьих коровок, - считает Микулин. - Потом, когда дети подрастают, уже к нему не возвращаются. А потенциал у материала бесконечный". Собственно, это и доказывает своей лепкой Алексей. За восемь лет он сделал 85 работ. Примерно 15 из них мастеру разонравились, и он их разобрал. Еще двадцать ушли в дар друзьям или экспонируются в галереях. "Живых", которые хранятся у него дома, осталось 50. Весомую часть его коллекции занимает старая Москва в разных ипостасях - в этом городе Алексей Микулин живет с рождения. Тут и Сретенка со Сретенским бульваром, и Красные Ворота, и трамвайный тоннель в Сыромятниках, и Лубянская площадь, и Новобасманный путепровод. Это места, с которыми у мастера связаны какие-то приятные воспоминания.

Алексей родился в коммунальной квартире на Мясницкой - тогдашней улице Кирова. Прожил там тридцать лет, потому запомнил жилье в мельчайших деталях. Фотографий не сохранилось, так что его коммуналка в миниатюре - своеобразный учебник истории. Хотя Микулин документалистом себя не считает. Для него главное - передать атмосферу тех лет. В "коммунальной" серии пять работ - входная дверь, маленькая и большая комнаты, ванная и кухня. Интерьер пойман с ювелирной точностью. Вот на растянутых через всю кухню веревках сушится белье, а вот телефон и мизерный справочник рядом. А еще стулья, кровати, настольная лампа, кастрюли, унитаз - все атрибуты советского быта умещаются на одном большом столе. Все настолько реалистично, хоть сейчас бери и снимай пластилиновый мультфильм. До этого пока не дошло, но уже есть что-то похожее. В интернете можно найти минутные ролики, сделанные на основе слепленной Микулиным коммунальной квартиры. Мама Алексея написала несколько коротких историй, чтобы желающие могли прочувствовать дух той эпохи. А мать Марии Елисеевой, основателя благотворительного фонда "Дети Марии", оживила мини-рассказы, озвучив их своим голосом.

Пластилиновое чудо

Из недавних творений - внутренний двор Гостиного Двора. Его Алексей слепил, опираясь на собственные воспоминания. "В молодости я работал в типографии "Красная Звезда" на Хорошевском шоссе. Трудиться приходилось в ночную смену, грузил в фургоны пачки газет, которые потом развозили по городу, - рассказал Микулин. - Заканчивал работу примерно в 4 утра, метро еще не работало. Жил я в центре, напротив почтамта. Поэтому старался успеть на грузовик, который ехал как раз до почтамта и заезжал в том числе в Гостиный Двор".

- Сложно было его лепить? - спрашиваю я.

- На самом деле куда сложнее передать настроение. Судя по восторженным отзывам людей, которые в то время работали, учились, а там размещались аудитории одного из институтов, пили портвейн, мне это сделать удалось. Но это случается не всегда. Бывает сложная по конструкции и воплощению вещь, но эмоционально бездушная.

Фото: Алексей Филиппов/ ТАСС
Врач посоветовала отказаться от Деда Мороза и Снегурочки на Новый год

Для создания того самого настроения Алексей использует самый обычный отечественный пластилин, который продается в любом магазине. Иногда прибегает к помощи скульптурного пластилина, но он разнообразием цветовой гаммы не радует. "Он продается большими кусками по килограмму. Выбор скудный - есть только оливковый, телесный, серый и белый, - объясняет собеседник "РГ". - Поэтому из него делаю базу, а затем работаю с детским пластилином, чтобы было ярче и интереснее". А как лепятся, скажем, здания? Сначала Алексей готовит миниатюрную модель, чтобы прикинуть на глаз пропорции и цветовые сочетания. Уже потом делает картонный каркас, чтобы со временем конструкция не проседала. И затем приступает к лепке. Пластилин же Алексей называет вечным материалом. Главные его враги - пыль и яркое солнце. Если вылепленные дом и машины прячутся в тени, им ничего не страшно. Чтобы защитить свои творения, Алексей Микулин сооружает для них колпаки из оргстекла. "Так что они могут спокойно жить, пока их сам не сломаешь", - отмечает он.

Семья увлечение Алексея поддерживает. "Мои дети говорят мне: "Как классно и круто!" А это для меня самая лучшая оценка", - признается мастер. Они же помогают ему поддерживать сайт и вести социальные сети. Людям "пластилиновое чудо" нравится, о чем говорят довольные и благодарные комментарии. "Моими работами в основном интересуются дети и те, кому за 30, - делится своими наблюдениями Алексей Микулин. - А двадцатилетним почему-то неинтересно".

Кстати

Адрес мастера

Алексей Микулин родился в Москве. Первые тридцать лет прожил в коммуналке на улице Мясницкая (в прошлом - Кирова). В школу ходил в Потаповском переулке. До сих пор вся его жизнь, за исключением работы, связана с этим районом. Радиус Покровка - Старая Басманная для него - главная улица города.

Рассмотреть в деталях пластилиновые работы Алексея Микулина можно на его персональном сайте - plastilin24.ru и на страницах в социальных сетях.

Общество Семья и дети

Главное сегодня

Путин вернул систему вытрезвителей
В Сирии при обстреле БТР ранены трое российских военнослужащих
Глава РФПИ допустил введение COVID-паспортов в 2021 году
Собянин: Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом
Во Франции скончался знаменитый кутюрье Пьер Карден
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации