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29.12.2020 23:43
Рубрика: Власть

Захарова осудила попытки ЕС дискредитировать российскую вакцину

Медицинская сестра демонстрирует флакон с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" перед вакцинацией медработников от COVID-19 в городской клинической поликлинике №2 в Новосибирске. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Медицинская сестра демонстрирует флакон с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" перед вакцинацией медработников от COVID-19 в городской клинической поликлинике №2 в Новосибирске. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Медицинская сестра демонстрирует флакон с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" перед вакцинацией медработников от COVID-19 в городской клинической поликлинике №2 в Новосибирске. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с резким комментарием по поводы заявлений верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сравнившего усилия России в борьбе с пандемией с деятельностью террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). По ее словам, в Москве шокированы тем, что к "войне вакцин" присоединился глава европейской дипломатии.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Глава европейской дипломатии пытается проводить абсолютно неуместные параллели между усилиями России в борьбе с заболеванием и не имеющей никаких оправданий террористической активностью "Исламского государства", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

"Риторику Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности не можем воспринимать иначе как попытку недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки", - констатировала она.

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