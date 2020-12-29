Захарова осудила попытки ЕС дискредитировать российскую вакцину

Медицинская сестра демонстрирует флакон с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" перед вакцинацией медработников от COVID-19 в городской клинической поликлинике №2 в Новосибирске. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с резким комментарием по поводы заявлений верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сравнившего усилия России в борьбе с пандемией с деятельностью террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). По ее словам, в Москве шокированы тем, что к "войне вакцин" присоединился глава европейской дипломатии.

"Глава европейской дипломатии пытается проводить абсолютно неуместные параллели между усилиями России в борьбе с заболеванием и не имеющей никаких оправданий террористической активностью "Исламского государства", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

"Риторику Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности не можем воспринимать иначе как попытку недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки", - констатировала она.