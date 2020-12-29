Зеленский отстранил главу КС Украины от должности на два месяца

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о временном отстранении от должности главы украинского Конституционного суда Александра Тупицкого сроком на два месяца. Документ опубликован на сайте Офиса президента Украины.

"Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", - приводит слова Зеленского пресс-служба президента. Отмечается, что решение об отстранении Тупицкого от должности было принято на основании ходатайства со стороны Офиса генерального прокурора страны.

Таким образом Владимир Зеленский смог обойти установленные конституцией Украины нормы, согласно которым для принятия решения об увольнении судьи Конституционного суда требуется по меньшей мере 12 голосов судей КСУ. Но в то же время уголовно-процессуальный кодекс Украины дает главе государства право право отстранить от должности лицо, если оно было назначено президентом и имеется ходатайство от органов прокуратуры. Поскольку Александр Тупицкий, отмечают в окружении Зеленского, получил назначение по президентской квоте, его сегодняшнее отстранение имеет все законные основания.