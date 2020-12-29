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29.12.2020 21:35
Рубрика: В мире

Зеленский отстранил главу КС Украины от должности на два месяца

Текст: Юрий Чернов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о временном отстранении от должности главы украинского Конституционного суда Александра Тупицкого сроком на два месяца. Документ опубликован на сайте Офиса президента Украины.

"Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", - приводит слова Зеленского пресс-служба президента. Отмечается, что решение об отстранении Тупицкого от должности было принято на основании ходатайства со стороны Офиса генерального прокурора страны.

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Таким образом Владимир Зеленский смог обойти установленные конституцией Украины нормы, согласно которым для принятия решения об увольнении судьи Конституционного суда требуется по меньшей мере 12 голосов судей КСУ. Но в то же время уголовно-процессуальный кодекс Украины дает главе государства право право отстранить от должности лицо, если оно было назначено президентом и имеется ходатайство от органов прокуратуры. Поскольку Александр Тупицкий, отмечают в окружении Зеленского, получил назначение по президентской квоте, его сегодняшнее отстранение имеет все законные основания.

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