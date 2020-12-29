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29.12.2020 19:14
Рубрика: В мире

Землетрясение разрушило большую часть хорватского городка Петриня

Текст: Алексей Чуриков

В хорватском городе Петриня в результате мощного землетрясения магнитудой 6,3 балла погиб 13-летний ребенок. Как уточняет издание Vecernij List, разборы завалов продолжаются, точных данных о количестве пострадавших и погибших по стране пока нет. Мэр города Петриня Даринко Думбович рассказал журналистам, что разрушения в городе крайне серьезные - "разрушена половина города". Оставшихся без крова людей временно размещают в гостиницах и военных частях.

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"В данный момент все службы ведут поиск в разрушенных объектах, ищут, остался ли кто-то под обломками… Большая часть центра Петрини, по первым оценкам, находится в "красной зоне", то есть непригодна для жизни", - заявил журналистам председатель хорватского правительства Андрей Пленкович.

Глава города Глины Степан Костаневич подтвердил изданию информацию о том, что спасатели извлекли из-под обломков разрушенных зданий тела еще трех человек. В городе и окраинах работают бригады спасателей и скорой помощи. По меньшей мере 20 человек были госпитализированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

СМИ также сообщают, что в результате подземных толчков в находившихся рядом с эпицентром городах сильно пострадали здания местных больниц. В том числе те, где на лечении находятся люди, заболевшие коронавирусом. Медицинские службы сейчас разрабатывают план эвакуации особо тяжелых больных.

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