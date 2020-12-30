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30.12.2020 15:52
Рубрика: В мире

Аэропорт в Йемене обстреляли в момент прилета правительства

Текст: Александр Гусаров

Несколько минометных снарядов взорвались в среду на территории аэропорта города Адена одновременно с прилетом министров нового правительства Йемена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Фото: prtrtur / youtube.com
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Уточняется, что речь идет как минимум о трех упавших в воздушной гавани минах. К настоящему времени сообщается о 27 погибших и большом количестве пострадавших. По предварительной информации, никто из членов йеменского правительства не получил ранения.

Напомним, что новое правительство Йемена было сформировано в середине декабря под руководством премьер-министра Маина Абдель Малика в соответствии с Эр-Риядским соглашением, заключенным еще в ноябре 2019 года между Южным переходным советом (ЮПС) и признанными международным сообществом властями страны. 26 декабря оно принесло присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади в его временной штаб-квартире в Эр-Рияде.

В мире Ближний Восток Йемен

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