Армия Эфиопии отбила баллистические ракеты у мятежников

В Эфиопии войска отбили у мятежников из Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ) управляемые реактивные снаряды повышенной дальности комплекса А-200 и баллистические оперативно-тактические ракеты М-20 китайского производства. Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, о поставках в эту страну столь мощного и дальнобойного оружия ранее ничего не было известно.

The ENDF has captured containers+vehicles of rockets+missiles used by the TPLF



First pic looks like an A-200 MRL (heavy rocket artillery) and the red tube+vehicle looks like M-20 short range ballistic missiles



Both are Chinese made, acquired from defected Northern Command units pic.twitter.com/9A04GPYGEk — Ethiopia Map (@MapEthiopia) December 29, 2020

"В самом начале вооруженного конфликта центральные власти заявляли, что их военно-воздушным силам удалось вывести из строя находящиеся у противника комплексы, способные поражать цели на дистанциях до 300 км. Правда, конкретной информации о типе оружия не было.

Однако, как позже выяснилось, уничтожить все системы федеральным ВВС не удалось - в середине ноября НФОТ нанес ракетные удары по аэропортам Гондэра и Бахр-Дара в Эфиопии и аэропорту столицы Эритреи - Асмэры.

Дальность до вышеупомянутых целей от ближайших точек региона Тыграй составляет примерно 80 - 200 км, а пуски, вероятно, проводились из еще более дальних районов. По расстоянию и точности (так, в Гондэре был поврежден терминал аэропорта) было понятно, что формирования НФОТ задействовали какую-то современную наступательную систему. Поэтому стали появляться предположения, что применяется китайская мультикалиберная РСЗО, способная запускать управляемые реактивные снаряды A-200 и оперативно-тактические ракеты M-20. Это оружие было тайно приобретено Аддис-Абебой, и после обострения конфликта реквизировано НФОТ у одной из воинских частей, дислоцированной в этом регионе", - пояснил Юрий Лямин.

Стоить отметить, что на обнародованных фотографиях видна только транспортно-заряжающая машина, поэтому не исключено, что сами пусковые установки с боекомплектом по-прежнему находятся в распоряжении мятежников, и они еще способны совершать новые атаки.

В ноябре также стало известно, что министерство обороны Эфиопии также получило из КНР 300-мм реактивные установки AR2, являющиеся, по сути, клонами российских 9К58 "Смерч".

Также в Сети появилась фотография разбитой БМ-21 "Град", принадлежащей тыграйцам. Сообщается, что он был уничтожен ударом с беспилотника. По всей видимости, это результат работы БПЛА Объединенным Арабских Эмиратов, которые в этом конфликте поддержали центральные власти страны.