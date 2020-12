Бесплатные лекарства от инфаркта

Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются основной причиной смертности в России. В прошлом году, по данным Росстата1, более 841 тыс. человек скончались из-за болезней системы кровообращения. В эту категорию входят цереброваскулярные, гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца, в том числе, инфаркт миокарда. Несмотря на предпринимаемые в стране меры по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, инфаркт миокарда остается весьма распространенным явлением, которое имеет тяжелые последствия и требует длительной реабилитации.

Критический фактор

Более 36,5 млн пациентов с болезнями системы кровообращения, по сведениям Росстата, было зарегистрировано в стране в 2018 г., из них почти 5 млн - это пациенты с диагнозом, установленным впервые, а более 160 тыс. случаев от общего числа составляли больные с острым инфарктом миокарда.2 По статистике, у каждого пятого пациента, перенесшего инфаркт, случается его повторение либо иное значимое сердечно-сосудистое событие в течение последующих 3,6 лет.3

Сердечный приступ или инфаркт - острая форма ишемической болезни сердца, которая зачастую может развиться из-за атеросклероза. Когда на внутренних стенках сосудов, снабжающих сердце кровью, образуются отложения липидов или холестерина, они постепенно сужают просвет артерии. Атеросклеротические бляшки при определенных условиях могут разорваться, при этом образуется тромб, кровеносный сосуд закупоривается, что нарушает приток крови к сердцу. Его резкое снижение может стать критическим фактором развития некроза сердечной мышцы - инфаркта миокарда.4

Сердечные приступы могут привести к тяжелым последствиям, инвалидизации и летальным исходам даже у молодых людей. Так, например, недавнее исследование в США показало, что инфаркты все чаще происходят у 30-летних.5 Возникновение инфаркта обусловлено целым рядом факторов. Негативное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы оказывает и нездоровый образ жизни - отсутствие физической активности, вредные привычки, неправильное питание.6

Пожизненный прием

Современные методы лечения инфаркта помогают минимизировать ущерб, нанесенный организму, и довольно скоро большинство пациентов возвращается к своему привычному образу жизни. Однако именно на этом этапе и возникают проблемы, которые в конечном счете приводят к повторению инфаркта. Так по статистике в первый год после инфаркта приходится более 30% повторных сердечно-сосудистых катастроф.7 Специфика терапии заболевания такова, что подавляющее большинство пациентов, перенесших инфаркт, вынуждены соблюдать медикаментозное лечение пожизненно. Однако, свыкнуться с новой реальностью могут далеко не все, и по мере улучшения самочувствия многие пациенты отказываются от приема препаратов, что в конечном итоге приводит к повторению сердечно-сосудистого события. Решение данной проблемы могло бы существенно улучшить общую ситуацию со смертностью от болезней системы кровообращения, но для этого необходимо с одной стороны повысить лекарственную дисциплину самого пациента, а с другой сделать препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний доступными для пациентов. И если в части повышения лекарственной грамотности уже сделано немало, то в сфере лекарственного обеспечения усилия системы здравоохранения до недавнего времени в основном были сконцентрированы не на реабилитации пациентов, а на оказании помощи в острой фазе заболевания. Таким образом, лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов оставалось недофинансированным.

Бесплатные лекарства для пациентов на дому

В целях улучшения ситуации, в 2019 году в России была разработана и принята специальная программа дополнительного бесплатного лекарственного обеспечения пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Принципиальным отличием данной программы от ранее существовавших является выделение бесплатных оригинальных препаратов независимо от наличия инвалидности и обеспечение пациентов льготными препаратами в течение года после перенесенного события, что особенно актуально поскольку ни в коем случае нельзя прерывать прием препаратов после выписки из стационара.

Еще одним важным нововведением является возможность получать лекарства по рецепту сразу на 6 месяцев вперед, что особенно актуально в условиях коронавирусной пандемии, поскольку позволяет лицам, относящимся к группам риска, минимизировать внешние контакты. Правовым основанием для внедрения программы стал приказа Минздрава №1н от 9 января 2020 г.8 Благодаря данному постановлению бесплатными препаратами, всего в списке 23 международных непатентованных наименования (МНН),9 обеспечиваются пациенты, которые проходят лечение амбулаторно, то есть уже покинувшие стационар и находящиеся дома под наблюдением врача. По итогам 2020 года программа была признана эффективной и буквально на днях 11 декабря этого года было принято Постановление Правительства № 2081, которое предусматривает продолжение программы на 2021-2023 года и в целом расширение субсидий на лекарственную профилактику для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Льгота распространяется на лиц, перенесших острое нарушения мозгового кровообращения, инфаркт миокарда. Также бесплатные лекарства могут получить те, кому было выполнено аортокоронарное шунтирование и ангиопластика коронарных артерий со стентированием, а также катетерная абляция. Льгота не распространяется на пациентов, которые уже получают лекарства в рамках других федеральных программ.

Получить бесплатные препараты достаточно просто. Для этого необходимо обратиться к лечащему врачу в поликлинику и предоставить необходимый набор документов, в том числе, выписку из стационара, паспорт, СНИЛС, полис ОМС. На основании данных документов врач в поликлинике выписывает рецепт на лекарства, которые можно получить бесплатно в льготной аптеке.

Как работает льгота

Закупка лекарств для пациентов с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями частично осуществляется за счет субсидий регионам из федерального бюджета. Условия и порядок их предоставления и распределения на 2020 г. и на плановый период 2021-2022 гг. определяется постановлением правительства от 30 ноября 2019 г. "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (приложение 11) 10. Общий объем финансирования из федерального бюджета составляет свыше 10 млрд рублей.11

Конечный объем средств, выделяемых на реализацию программы и закупку препаратов, в каждом конкретном регионе значительно варьируется и зависит как от объема федеральных субсидий, так и от собственных средств, выделяемых региональными Правительствами.

Так, например, в Москве еще до одобрения масштабной федеральной программы11 запустили свою собственную, в рамках которой лекарствами бесплатно обеспечиваются три группы больных. Первая группа - это те, кто перенес острый инфаркт миокарда. Они получают один из мощных антиагрегантных препаратов, которые не дают образоваться тромбам. Вторая группа - те, кто страдает мерцательной аритмией. Им выдается один из современных антикоагулянтов. Эти препараты препятствуют образованию тромбов, снижая риск инсульта. В третью группу входят больные с высоким уровнем холестерина в крови. Для них закупается один из современных гиполипидемических препаратов, включенных в перечень. Лекарства назначаются только по медицинским показаниям, независимо от наличия или отсутствия инвалидности или другого льготного статуса.

Важное решение

Как отмечают кардиологи, для снижения числа сердечно-сосудистых заболеваний в России необходимо не только общее укрепление здоровья населения и профилактика болезней, но и длительная терапия, а также правильная реабилитация пациентов12. Сегодня государство оказывает весомую поддержку, в том числе обеспечивая льготными препаратами лиц, находящихся на лечении дома.

- Льготное лекарственное обеспечение для людей, которые перенесли инфаркт миокарда, инсульт, операции на сердце - это очень важный инструмент снижения смертности от болезней системы кровообращения, риска развития повторных сосудистых катастроф и залог повышения качества жизни наших пациентов, - отметила профессор, директор Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (г. Кемерово) Ольга Барбараш.

По словам специалиста, первый год после перенесенного события - самый сложный. Во-первых, в течение этого периода у пациента самый высокий риск развития повторных инцидентов, во-вторых, как правило, такие события, как инфаркт миокарда, инсульт, никто не ждет. Поэтому они меняют привычный образ жизни человека, нарушают планы, в том числе, финансовые.

- Льготное обеспечение на один год позволяет пациенту вздохнуть физически и психологически, настроиться на необходимость изменить привычки, стиль жизни, возможно, правильно расставить приоритеты, - поясняет эксперт. - Лечение через год не закончится, его необходимо продолжать в течение всей последующей жизни. Но год льготного лекарственного обеспечения - это серьезная поддержка человеку, желающему жить долго и счастливо.

Медики не устают напоминать, что состояние здоровья пациента во многом зависит от его отношения к лечению и к соблюдению рекомендаций, которые дают специалисты.

- Для того, чтобы минимизировать риски повторных событий, пациентам необходимо придерживаться назначенной схемы лечения и принимать препараты, которые снижают давление и уровень холестерина13, - подчеркивает профессор Ольга Барбараш. - В настоящее время доступны эффективные, современные лекарства - антиагреганты, статины, бета-блокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и другие препараты, регулярный прием которых в сочетании с отказом от курения, дает возможность предотвратить почти 75% повторных сосудистых нарушений. Продолжительное лечение может значительно улучшить качество жизни людей, предупредить сердечные приступы в дальнейшем. Еще раз хотелось бы напомнить, что важны не только усилия врачей и организаторов здравоохранения в обеспечении населения льготными оригинальными препаратами, но и серьезное отношение людей к своему здоровью. Необходимо не только тщательно соблюдать рекомендации врачей и регулярно принимать лекарственные препараты, но и вести здоровый образ жизни.

Материал подготовлен в партнёрстве с компанией "АстраЗенека"

Информация, представленная в данном материале, не представляет собой и не заменяет консультацию врача. Необходимо получить консультацию врача.

ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, 30-й этаж. Тел.: +7 (495) 799-56-98, www.astrazeneca.ru;

Номер одобрения OTH_RU-9366_12/28/2020. Дата одобрения: 28.12.2020. Дата истечения: 27.12.2022

______________________________________________________________________________

1 https://rosstat.gov.ru/free_doc/2020/demo/edn03-20.htm

2 https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b19_34/Main.htm

3 Lindholm, D. et al. Association of key risk factors and their combinations on ischemic outcomes and bleeding in patients with invasively managed myocardial infarction in Sweden [abstract]. European Society of Cardiology Congress; 2018 Aug 25-29; München, Germany

4 https://bakulev.ru/patients/articles/drugie-zabolevaniya-serdtsa-i-sosudov/ishemicheskaya-bolezn-serdtsa-simptomy-i-lechenie/

5 https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-03/acoc-hai030519.php

6 https://www.who.int/topics/cardiovascular_diseases/ru/

7 Крючков Д. В. Артамонова Г. В. Первичный и повторный инфаркт миокарда: различия в отдаленной выживаемости пациентов. //Эпидемиология болезней органов кровообращения. - 2015. - №3. С.47-52.

8 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001270027

9 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001270027?index=1&rangeSize=1

10 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73069732/#0

11 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=339305&fld=134&dst=100008,0&rnd=0.2070958726712977#09810073001473734

12 https://scardio.ru/content/Guidelines/2462-6169-1-SM.pdf

13 https://www.mos.ru/upload/documents/docs/1372-PP.pdf