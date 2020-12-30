Бойцы ОМОНа удостоили Лукашенко высшего знака отличия

С искренней благодарностью и легким оттенком смущения принял в среду геройский знак отличия омоновцев - черный берет - Александр Лукашенко во время посещения 30 декабря столичного отряда милиции особого назначения.

Решение о награждении главы государства профессиональным знаком отличия, для получения которого необходимо пройти специальные испытания, принял совет командиров отряда, сообщает пресс-служба главы государства.

Принимая его из рук командира ОМОНа Дмитрия Балабы, президент пошутил, что вряд ли сдаст необходимые испытания на право ношения. Но, как пояснил командир минского отряда, берет вручен лидеру страны "за особые заслуги", что предусмотрено соответствующим положением. "Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа", - с гордостью заверил лидера государства Балаба.

Как ранее сообщал "СОЮЗ", президент вручил сегодня в минском отряде милиции особого назначения государственные награды сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим.

Обращаясь к представителям правоохранительных органов, Лукашенко признал, что если бы в августовские дни сотрудники милиции дрогнули, "мы сегодня жили бы в другой стране. И вообще, жили ли бы мы, и существовала ли бы эта страна... Говорят, большое видится на расстоянии. Пройдет еще немного времени и те, кто сегодня не понимают и противостоят нам на чистых минских улицах, поймут, что совершили вы в этом году".