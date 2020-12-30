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30.12.2020 19:16
Рубрика: Экономика

Более 5 тысяч компаний присоединились к соглашению по ценам на сахар и масло

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Более 5 тысяч компаний присоединились к соглашению по сдерживанию цен на сахар и растительное масло. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия-24".

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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"К соглашению присоединилось более 5 тысяч компаний. Мы уже видим снижение цен и на сахар, и на подсолнечное масло", - сказал Мантуров.

Он также подчеркнул, что производители и предприятия торговли исполняют взятые на себя обязательства по сдерживанию цен эти продукты. По его словам, в свою очередь государство не планирует распространять механизм на другие товары.

"Надо сказать, что и производители, и предприятия торговли исполняют взятые на себя обязательства. Что касается такой практики по более широкому формату, я надеюсь, во-первых, это не придется делать и уж у государства инициативно точно нет таких планов - все-таки у нас рыночная экономика, мы должны ориентироваться на рыночный подход", - отметил глава Минпромторга (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что соглашение предполагает предельные цены на масло в 95 рублей за литр у производителей и 110 рублей за литр в рознице, на сахар - 36 и 46 рублей за кг соответственно. Согласно документу, регионы Крайнего Севера, Дальнего Востока и Калининградская область могут устанавливать повышающие коэффициенты с учетом логистических затрат.

Как сообщалось ранее, 16 декабря 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ритейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Срок действия соглашения - с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года.

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