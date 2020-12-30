Указ главы Республики Бурятия от 30 декабря 2020 года № 278 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138, от 25.06.2020 № 140, от 30.06.2020 № 146, от 03.07.2020 № 151, от 06.07.2020 № 153, от 20.07.2020 № 158, от 20.07.2020 № 159, от 23.07.2020 № 163, от 03.08.2020 № 172, от 07.08.2020 № 175, от 11.08.2020 № 176, от 21.08.2020 № 185, от 27.08.2020 № 187, от 07.09.2020 № 197, от 11.09.2020 № 202, от 11.09.2020 № 203, от 18.09.2020 № 204, от 25.09.2020 № 205, от 02.10.2020 № 214, от 03.10.2020 № 215, от 08.10.2020 № 220, от 13.10.2020 № 223, от 16.10.2020 № 226, от 18.10.2020 № 227, от 29.10.2020 № 230, от 03.11.2020 № 234, от 06.11.2020 № 238, от 13.11.2020 № 243, от 24.11.2020 № 250, от 27.11.2020 № 251, от 08.12.2020 № 255, от 15.12.2020 № 258, от 21.12.2020 № 261):

1.1. Дополнить пунктом 4.8 следующего содержания:

"4.8. Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, прибывающим на территорию Республики Бурятия воздушным транспортом, заполнить анкету о прибытии на территорию Республики Бурятия.".

1.2. Пункт 7.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"В период с 31 декабря 2020 года по 1 января 2021 года предприятиям общественного питания, расположенным в гостиницах и иных средствах коллективного размещения, разрешить работу до 03:00 часов при условии предоставления услуг питания только для проживающих, а также соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) требований, установленных настоящим пунктом.".

1.3. Абзац восьмой пункта 8 изложить в следующей редакции:

"Разрешить работу образовательных организаций по программам дополнительного образования при условии проведения занятий с числом обучающихся не более 14 человек на одном занятии, строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, в том числе требований об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы), о соблюдении социального дистанцирования, и представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия".".

1.4. Дополнить пунктами 11.12, 11.13 следующего содержания:

"11.12. Министерству по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (Аюшеев А.Д.), Министерству спорта и молодежной политики Республики Бурятия (Дамдинцурунов В.А.) совместно с ООО "Аэропорт Байкал" (Гармаев Д.В.) организовать в аэропорту заполнение лицами, указанными в пункте 4.8 настоящего указа, анкет о прибытии на территорию Республики Бурятия.

11.13. Комитету информационных технологий и документальной связи Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Андронов В.В.), Министерству здравоохранения Республики Бурятия (Лудупова Е.Ю.) обеспечить оповещение лиц, указанных в пункте 4.8 настоящего указа, прибывших на территорию Республики Бурятия воздушным транспортом, о соблюдении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, установленных настоящим указом.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1.1 настоящего указа, вступающего в силу с 5 января 2021 года.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







