Чтобы остановить эпидемию, защиту должны получить 70% населения

Производство вакцины "Спутник V" набирает обороты, кроме того, в регионы начала поступать и вторая вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор", а в феврале ожидается регистрация и третьей вакцины от научного центра имени Чумакова.

Так что нужное количество доз для прививок будет. Теперь важно убедить большинство людей не отказываться от прививки - ведь остановить эпидемию удастся, когда защиту от инфекции получат 70% населения.

"Серьезная проблема состоит в том, чтобы население понимало, что единственный способ уберечься от этой заразы - это провакцинироваться. А все разговоры, что "меня это не затронет" или "я переболею в легкой форме и приобрету иммунитет", ничем не обоснованы", - заявил глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

А его коллега, замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов пояснил, что вакцинация ускоряет формирование популяционного иммунитета. "Трудно ждать стабилизации и снижения заболеваемости, пока не будет проведена массовая вакцинация с охватом населения в идеале более 95% или хотя бы на уровне 70-75%. Доступность вакцин, внедрение их в календари прививок позволит окончательно победить инфекцию", - считает эпидемиолог. Сейчас в стране переболело примерно 1,5% населения, поэтому единственная возможность быстрее справиться с распространением "короны" - это прививки.

Специалисты пояснили, как работает вакцина: в ответ на введение препарата в организм иммунная система отвечает так же, как если бы человек заразился инфекцией - вырабатывает вируснейтрализующие антитела. В дальнейшем, если человек сталкивается с настоящим патогеном, - эти антитела уже наготове, атакуют вирус и не дают развиться заболеванию. "В обоих случаях - и при вакцинации, и у переболевших вируснейтрализующие антитела совершенно одинаковые", - пояснил Гинцбург. Только вакцинация - это не болезнь, и человек получает защиту без риска заболеть COVID-19 и оказаться в реанимации.

Те побочные явления, которые, по словам Гинцбурга, отмечаются у примерно 15% после прививки (повышенная температура, боль в месте укола, ломота в мышцах, головная боль) - это не заболевание, а естественная реакция на вакцину. При этом формирование иммунного ответа не зависит от того, была у человека реакция или нет, антитела образуются в любом случае.

"Спутник V", считает его создатель, будет защищать и от измененных штаммов коронавируса, в том числе того, который недавно наделал столько шума в Великобритании.