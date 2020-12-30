Чтобы остановить эпидемию, защиту должны получить 70% населения

Так что нужное количество доз для прививок будет. Теперь важно убедить большинство людей не отказываться от прививки - ведь остановить эпидемию удастся, когда защиту от инфекции получат 70% населения.
"Серьезная проблема состоит в том, чтобы население понимало, что единственный способ уберечься от этой заразы - это провакцинироваться. А все разговоры, что "меня это не затронет" или "я переболею в легкой форме и приобрету иммунитет", ничем не обоснованы", - заявил глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.
А его коллега, замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов пояснил, что вакцинация ускоряет формирование популяционного иммунитета. "Трудно ждать стабилизации и снижения заболеваемости, пока не будет проведена массовая вакцинация с охватом населения в идеале более 95% или хотя бы на уровне 70-75%. Доступность вакцин, внедрение их в календари прививок позволит окончательно победить инфекцию", - считает эпидемиолог. Сейчас в стране переболело примерно 1,5% населения, поэтому единственная возможность быстрее справиться с распространением "короны" - это прививки.
Специалисты пояснили, как работает вакцина: в ответ на введение препарата в организм иммунная система отвечает так же, как если бы человек заразился инфекцией - вырабатывает вируснейтрализующие антитела. В дальнейшем, если человек сталкивается с настоящим патогеном, - эти антитела уже наготове, атакуют вирус и не дают развиться заболеванию. "В обоих случаях - и при вакцинации, и у переболевших вируснейтрализующие антитела совершенно одинаковые", - пояснил Гинцбург. Только вакцинация - это не болезнь, и человек получает защиту без риска заболеть COVID-19 и оказаться в реанимации.
Те побочные явления, которые, по словам Гинцбурга, отмечаются у примерно 15% после прививки (повышенная температура, боль в месте укола, ломота в мышцах, головная боль) - это не заболевание, а естественная реакция на вакцину. При этом формирование иммунного ответа не зависит от того, была у человека реакция или нет, антитела образуются в любом случае.
"Спутник V", считает его создатель, будет защищать и от измененных штаммов коронавируса, в том числе того, который недавно наделал столько шума в Великобритании.
Волшебной таблетки не создано, поэтому - надо прививаться
Я родился в 1959 году, всего за четыре года до этого была создана и стала применяться вакцина от полиомиелита. Мое поколение уже было защищено от этой опасной болезни, но среди моих более старших друзей есть и те, кто родился до этой вакцины и стал инвалидом после перенесенного в детстве полиомиелита.
Я уже вырос в среде, где прививки от полиомиелита, дифтерии, кори и других инфекционных болезней воспринимались как должное, необходимое и обязательное. Но если бы вам удалось поговорить с людьми, родившимися в первой половине прошлого века, то вы бы смогли ощутить весь тот ужас, которым сопровождались вспышки этих заболеваний. Сомневающимся в пользе прививок я бы посоветовал заглянуть в источники, посмотреть данные о смертности от инфекций. Тогда вы бы смогли осознать масштабы потерь, которые в те годы затрагивали большинство семей. Именно создание вакцин изменило к лучшему жизни миллионов людей.
Например, вакцина против кори была лицензирована в 1960-х годах, но ее распространение по миру было сначала медленным, и даже через 30 лет, по данным ВОЗ, около 800 тысяч детей умирали от кори каждый год. Но начиная с 2000 года, когда охват вакцинацией против кори значительно увеличился, смертность от этой инфекции в мире снизилась на 80 процентов, и это означает, что вакцина спасает жизни около 1500 детей в день.
Есть еще один серьезный аргумент в пользу вакцин. От таких вирусных инфекций, как полиомиелит, корь, гепатит В и многих других, до сих пор не создано эффективных лекарств - противовирусные препараты создавать сложно. Тем не менее именно благодаря вакцинам человечество смогло с этими инфекциями справиться и взять их под жесткий контроль.
Аналогичная ситуация, уверен, будет и с нынешней пандемией. Несмотря на все усилия, волшебной таблетки против COVID-19 так и не создано, и нет никаких гарантий, что это возможно в обозримом будущем. Зато мы наблюдаем очевидные успехи в производстве вакцин, часть из которых в результате клинических испытаний к настоящему моменту уже доказали свою эффективность и безопасность. И сейчас самой актуальной задачей во всех странах является как можно более полный и быстрый охват вакцинацией самых широких слоев населения. Это позволит не только снизить смертность, но и выработать коллективный иммунитет, необходимый для прекращения пандемии.