Закон Чукотского автономного округа от 22 декабря 2020 года № 79-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона Чукотского автономного округа "О величине прожиточного минимума пенсионера в Чукотском автономном округе на 2021 год"

Принят Думой Чукотского автономного округа 15 декабря 2020 года

Статья 1

В статье 1 Закона Чукотского автономного округа от 23 сентября 2020 года № 41-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Чукотском автономном округе на 2021 год" ("Ведомости" № 38/2 (979/2) - приложение к газете "Крайний Север" № 38 (2255) от 25.09.2020 г.) цифры "19 000" заменить цифрами "19 312".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Чукотского автономного округа Р.В.Копин







