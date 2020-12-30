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30.12.2020 13:25
Рубрика: Общество

Диетолог назвала "микробные бомбы" на новогоднем столе

Текст: Тимур Алимов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По статистике, новогодние праздники являются одним из основных периодов всплеска пищевых отравлений. Привычка в первые дни января доедать оставшееся после праздничного застолья дает о себе знать.

Диетолог Людмила Денисенко рассказала, какие новогодние блюда уже на следующий день могут навредить здоровью.

Фото: iStock
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Одним из "долгоиграющих" яств является холодец, который, как правило, готовится за день или за два до застолья, а потом доедается все каникулы. Однако, хранить это блюдо можно в холодильнике не более суток, а заливные - максимум двое суток. Особенно опасными они становятся, если пробыли на столе всю новогоднюю ночь.

- Хранить его можно дольше, если вы твердо уверены в чистоте посуды и своих рук, качестве мяса, и полном здоровье готовящего. Ведь бульон и желатин - самые лучшие среды для распространения болезнетворных бактерий, - цитирует Денисенко KP.Ru.

В настоящую микробную "бомбу" на следующий после праздника день превращаются салаты, где сочетаются продукты животного и растительного происхождения - например, любимые всеми оливье и сельдь под шубой. По словам диетолога, идеальный вариант - нарезать лишь то количество салата, которое будет съедено за один раз. Однако, так вряд ли получится, а потому можно нарезать все ингредиенты в разные емкости (желательно стеклянные) с плотными крышками и смешивать их с майонезом только перед подачей.

Примерно то же касается и нарезанных овощей. Их нельзя хранить при температуре выше четырех градусов дольше 12 часов.

- Дело в том, что большинство овощей - огурцы, помидоры, зелень, свекла, шпинат, сельдерей и так далее - содержат вещества, которые сами по себе безвредны, но при комнатной температуре становятся катализатором роста бактерий, образующих нитраты. Повышенная концентрация нитратов и вызывает головные боли, одышку, усталость, - пояснила эксперт.

Оставшиеся со стола овощи лучше безжалостно отправить в мусорное ведро. Так же следует поступить и с недоеденными готовыми мясными блюдами - котлетами, блинами с мясом и так далее. Хранятся они тоже не более 12 часов, правда, лишнее можно убрать в морозилку.

Фото: iStock
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Еще одна разновидность мясных продуктов - паштеты безопасны в течение шести часов и при условии хранения в холодильнике. Их можно использовать и далее, но только в случае термической обработки, например, в качестве начинки для пирожков.

Из десертов самую большую опасность представляют пирожные с заварным кремом, они хранятся меньше всего. Да и на срок годности остальных сладостей стоит обратить внимание.

Благоприятной для бактерий средой служат блюда с грибами, сладкие или молочные супы, а также картофельное пюре, отварные макаронные изделия, рис и каши. Все они содержат крахмал, который после термической обработки становится лакомством для патогенных микроорганизмов.

Диетолог также напомнила правила хранения продуктов в холодильнике - готовые блюда нужно держать отдельно от сырых, а также от яиц, колбас, творога, овощей и фруктов. Хранить приготовленную еду необходимо в герметичной упаковке.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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