Доля сберегающих в рублях россиян снизилась с 94% до 87%

Доля россиян, хранящих сбережения в рублях, за год снизилась на 7 процентных пунктов с 94% в 2019 году до 87% в 2020-м. Такие данные приводит "Сбер Управление Активами" по результатам опроса населения.

Сообщается, что 61% российских семей откладывают деньги регулярно либо от случая к случаю (годом ранее - 62%).

"Несмотря на нестабильность на фондовых рынках, доля тех, кто сберегает в национальной валюте, за год мало изменилась: 87% от тех, кто в принципе откладывает средства (в прошлом году - 94%). Респонденты понимают, что вклады в долларах и евро имеют низкую доходность, однако рассматривают их как защитный вариант", - говорится в сообщении компании.