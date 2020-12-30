Новости

Лондон расширяет максимальные ограничительные меры из-за COVID-19 20:06
Минцифры: Более 13 тысяч компаний смогут получить налоговые льготы 20:02
МИД России осудил взрывы в Йемене 20:00
Бари Алибасова выписали после таинственной госпитализации 19:58
Доля сберегающих в рублях россиян снизилась с 94% до 87% 19:38
Мантуров: В России произведено более 2 млн доз вакцины "Спутник V" 19:32
Более 5 тысяч компаний присоединились к соглашению по ценам на сахар и масло 19:16
Ковальчук забросил дебютную шайбу в первом матче за "Авангард" 18:54
Минск получил первый транш кредита от России в размере $500 млн 18:52
Поисковая операция на месте гибели судна "Онега" завершилась 18:36
Мишустин направил на капремонт детских школ искусств 9,5 млрд 18:14
Четвертый взрыв прогремел в йеменском Адене 18:11
СМИ: в Калифорнии для COVID-больных не осталось места в больницах 18:08
В Петербурге ослабили ограничения для кафе и театров 18:00
Красную площадь закроют в новогоднюю ночь 17:59
Эксперимент по "Доступному интернету" продлили до 30 июня 2021 года 17:51
Курс евро снова поднялся до 92 рублей 17:36
Замглавы Минприроды Константин Румянцев покидает ведомство 17:36
В Заполярье судоводителя будут судить за гибель трех человек 17:35
Стали известны подробности ДТП, в котором погиб спикер ярославской облдумы 17:34
Результатом проверки в Минприроды стали "кадровые решения" 17:32
Вакцина ФМБА от COVID-19 нацелена на создание клеточного иммунитета 17:26
Найденную в центре Севастополя античную печь перенесли в Херсонес 17:16
Конституционный суд Украины: Зеленский превысил свои полномочия 17:04
Политическая элита Польши вакцинируется от коронавируса 16:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
30.12.2020 19:38
Рубрика: Экономика

Доля сберегающих в рублях россиян снизилась с 94% до 87%

Текст: Светлана Ментюкова

Доля россиян, хранящих сбережения в рублях, за год снизилась на 7 процентных пунктов с 94% в 2019 году до 87% в 2020-м. Такие данные приводит "Сбер Управление Активами" по результатам опроса населения.

Фото: iStock
С 2021 года вводится налог на вклады

Сообщается, что 61% российских семей откладывают деньги регулярно либо от случая к случаю (годом ранее - 62%).

"Несмотря на нестабильность на фондовых рынках, доля тех, кто сберегает в национальной валюте, за год мало изменилась: 87% от тех, кто в принципе откладывает средства (в прошлом году - 94%). Респонденты понимают, что вклады в долларах и евро имеют низкую доходность, однако рассматривают их как защитный вариант", - говорится в сообщении компании.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк

Главное сегодня

Путин обсудил с Мишустиным новые виды транспорта и маршруты. Главное
В Петербурге ослабили ограничения для кафе и театров
Медосвидетельствование водителей не изменится в 2021 году
Путин подписал закон о штрафах для соцсетей за неудаление запрещенного контента
Стали известны подробности ДТП, в котором погиб спикер ярославской облдумы
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего