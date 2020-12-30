Джонсон подписал соглашение об отношениях Британии и ЕС после Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поставил свою подпись на соглашении о торговле и сотрудничестве с ЕС после Brexit. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию телеканала Sky News.

"Я хочу выразить благодарность всем тем, кто работал над соглашением", - сказал глава кабинета министров Британии после церемонии подписания документа.

Отмечается, что документ о заключении соглашения ранее был доставлен из Брюсселя на Даунинг-стрит 10. При этом Джонсон отметил, что готов к началу действия соглашения со следующей недели, а также поблагодарил представителей ЕС и Великобритании, работавших над сделкой.