Эффективность китайской вакцины от коронавируса составила 79 процентов

Защитная эффективность вакцины от COVID-19, разработанной китайской компанией Sinopharm, составила 79,34 %. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявили в Пекинском институте биологической продукции (Beijing Institute of Biological Products).

"Инактивированная вакцина компании Sinopharm после вакцинации продемонстрировала хороший уровень безопасности, после двух инъекций у вакцинированных выработались антитела с высоким титром, защитная эффективность вакцины от COVID-19 составила 79,34 %", - говорится в заявлении института.

При этом отмечается, что речь идет о промежуточных результатах проводимой в настоящий момент третьей стадии клинических испытаний медпрепарата.

Ранее председатель совета директоров Sinopharm Лю Цзинчжэнь сообщал, что около одного миллиона человек уже привились инактивированной вакциной от COVID-19, разработанной компанией. Он также сообщил, что две инактивированные вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные компанией, уже проходят третью фазу клинических испытаний в 10 странах, включая ОАЭ, Бахрейн, Египет, Иорданию, Перу, Аргентину.