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30.12.2020 06:42
Рубрика: Общество

Эксперт перечислил уловки телефонных мошенников

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Внезапный звонок телефонного мошенника - это прекрасная возможность застать человека врасплох, не оставить ему время подумать и выманить данные карты или побудить жертву самостоятельно перевести деньги. Ведущий эксперт направления "Информационная безопасность" Евгений Дружинин рассказал, как понять, что звонит мошенник, а вовсе не работник банка.

Фото: iStock
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По словам специалиста, любой звонок, связанный с вашим банковским счетом, должен насторожить абонента. "Служба безопасности банка, как правило, действует превентивно: транзакция блокируется сразу, а после через приложение приходит оповещение", - цитирует эксперта РИА Новости.

Сотрудники банков никогда не предлагают назвать какие-либо свои данные, перевести деньги на другой счет или что-то с ними сделать в принципе. Чтобы не попасться на уловки мошенников, надо помнить ключевые правила безопасности: не сообщать по телефону никаких личных данных и тем более проверочных кодов из СМС, никогда не торопиться с ответом, а еще лучше - положить трубку, поскольку второпях правят эмоции, а не разум. А уже после перезвонить самостоятельно в банк или родственникам/друзьям, чтобы убедиться, что все в порядке.

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