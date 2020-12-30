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30.12.2020 21:54
Рубрика: Экономика

Электронный сертификат станет доступным к осени 2021 года

Текст: Елена Манукиян

С осени 2021 года граждане с инвалидностью смогут самостоятельно приобретать технические средства реабилитации с помощью электронного сертификата. Закон об этом в среду, 30 декабря, подписал президент Владимир Путин.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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В Минтруде пояснили, что обладатель электронного сертификата без отвлечения собственных средств сможет выбрать и приобрести, например, инвалидную коляску или протез. Сумма компенсации за покупку будет привязана к его банковской карте "МИР". При этом, обратиться он сможет в любой магазин, в том числе заказать товар в интернете, оплатив его онлайн. Однако потратить бюджетные деньги получится только на то техническое средство, которое предусмотрено индивидуальной программой реабилитации (абилитации) инвалида, уточнили в ведомстве.

Сам электронный сертификат представляет собой цифровую реестровую запись о праве человека на такую покупку. Оформить его можно в соцзащите. Граждане также вправе отказаться от него и приобретать средства реабилитации по-старому: то есть, забирать их в Фонде социального страхования или покупать на свои деньги, а впоследствии, через некоторое время получить компенсацию.

В Минтруде считают, что электронный сертификат станет эффективным механизмом обеспечения инвалидов современными техническими средствами реабилитации, повысит их доступность и качество. "Ежегодно порядка 300 тысяч граждан с инвалидностью приобретают технические средства реабилитации самостоятельно. Сейчас законодательством предусмотрено только возмещение затрат. Такая процедура требует отвлечения собственных средств на достаточно длительный период. При внедрении электронного сертификата количество граждан, которые приобретают средства технической реабилитации самостоятельно, увеличится", - рассказали в ведомстве.

По словам замминистра труда и социальной защиты Алексея Вовченко, к концу 2021 году появится также электронный каталог всех возможных технических средств реабилитации с картинками, описанием, информацией о производителях и точках продаж. Также, в дальнейшем - можно будет покупать протезы, трости и другие средства реабилитации, сделанные на заказ.

Замминистра отметил, что механизм электронного сертификата будет способствовать развитию конкуренции среди производителей и поставщиков протезно-ортопедической продукции, поскольку люди будут выбирать, какой дополнительный функционал они хотели бы видеть у своего устройства, какой производитель делает их более удобными.

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Он также подчеркнул, что к 2023 году по электронному сертификату можно будет приобрести и другие товары - лекарства, медизделия, специализированные продукты лечебного питания.

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова уверена, что внедрение электронных сертификатов не только повысит эффективность реабилитации инвалидов, но и будет способствовать повышению качества продукции за счет формирования конкурентных условий. "Сегодня в России проживает около 12 миллионов граждан с инвалидностью, включая 670 тысяч детей-инвалидов, ежегодно за техническими средствами реабилитации обращаются 1,6 миллиона человек, - сказала она, - Поэтому Совет по делам инвалидов при Совете Федерации, начиная с 2017 года, неоднократно обращал внимание на необходимость ускорения принятия этого закона. Практика использования сертификатов есть в Москве, в Ханты-Мансийском автономного округе, в Тульской области. С учетом полученного регионального опыта этот механизм должен максимально эффективно заработать на всей территории страны".

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