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30.12.2020 22:04
Рубрика: Экономика

ФМБА получило разрешение на клинические исследования лекарства от COVID-19

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило разрешение Минздрава России на проведение клинического исследования лекарственного препарата для лечения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Минздрав провел экспертизу доклинических исследований препарата для лечения COVID-19, разработанного в ФМБА. По результатам экспертизы было выдано разрешение на проведение первой фазы клинических исследований. В рамках этой фазы планируется изучить безопасность и переносимость препарата у здоровых добровольцев", - говорится в сообщении.

Там также уточняется, что исследование будет проводиться на базе Института иммунологии ФМБА России, где в настоящий момент проводится подготовка к клиническим исследованиям. Ведется набор добровольцев. "Если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире", - заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова в ходе рабочей встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Она также отметила, что доклинические исследования препарата показали его безопасность, поскольку он не действует на организм и на иммунитет человека, и эффективность, превышающую 99%.

Как поясняется в сообщении, речь идет об инновационном лекарственном препарате на основе механизма РНК-интерференции, обладающего прямой противовирусной активностью в отношении новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Уточняется, что воздействие препарата осуществляется на сам вирус: препарат специфически выключает активность SARS-CoV-2, а не только влияет на симптомы заболевания.

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