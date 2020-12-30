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30.12.2020 10:45
Рубрика: Общество

ФМБА разрабатывает новую вакцину от COVID-19

Текст: Владимир Кузьмин
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разрабатывает рекомбинантную вакцину, действие которой реализуется не через антителообразование преимущественно, а через клеточный иммунитет. "На фазе доклинических исследований мы получили эффективно работающую рецептуру", - заявила его руководитель Вероника Скворцова в ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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Агентством также запатентованы два лекарственных препарата, не имеющие аналогов в мире. Первый - этиотропный, влияющий непосредственно на вирус. "Фактически это антидот для коронавирусной инфекции", - отметила Скворцова. По нему завершены доклинические исследования, которые показали полную безопасность, поскольку он не действует на организм и на иммунитет человека, и высокую эффективность, превышающую 99 процентов. "Если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире", - считает глава ФМБА.

Второй препарат разработан для борьбы с цитокиновой реакцией при самых сложных формах коронавирусной инфекции. Он прошел клинические исследования и находится в последней стадии регистрации.

Общество Здоровье Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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