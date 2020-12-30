ФМБА разрабатывает новую вакцину от COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разрабатывает рекомбинантную вакцину, действие которой реализуется не через антителообразование преимущественно, а через клеточный иммунитет. "На фазе доклинических исследований мы получили эффективно работающую рецептуру", - заявила его руководитель Вероника Скворцова в ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Агентством также запатентованы два лекарственных препарата, не имеющие аналогов в мире. Первый - этиотропный, влияющий непосредственно на вирус. "Фактически это антидот для коронавирусной инфекции", - отметила Скворцова. По нему завершены доклинические исследования, которые показали полную безопасность, поскольку он не действует на организм и на иммунитет человека, и высокую эффективность, превышающую 99 процентов. "Если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире", - считает глава ФМБА.

Второй препарат разработан для борьбы с цитокиновой реакцией при самых сложных формах коронавирусной инфекции. Он прошел клинические исследования и находится в последней стадии регистрации.