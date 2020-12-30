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30.12.2020 03:55
Рубрика: Общество

Голикова призвала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

При вакцинации от коронавируса рекомендуется отказаться от алкогольных напитков на несколько дней. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пояснив, что "себя надо пожалеть".

Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
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Она настаивает на том, что "все-таки надо чуть потерпеть". И даже не потому что это вредно или полезно. "Мы же понимаем, что организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что "набрасывается" на его иммунную систему", - рассказала Голикова РИА Новости. Вице-премьер отметила, что в период вакцинации надо помочь своему организму, а не загружать его таким стрессом для иммунитета, как алкоголь.

Ранее директор Научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что во время вакцинации от коронавируса лучше воздержаться от употребления алкоголя в течение трех дней после каждой прививки. Он отметил, что ни о каком полном запрете на алкоголь речь не идет. "Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию", - подчеркнул ученый.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Вакцинация от коронавируса

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