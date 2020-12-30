Голикова призвала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации

При вакцинации от коронавируса рекомендуется отказаться от алкогольных напитков на несколько дней. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пояснив, что "себя надо пожалеть".

Она настаивает на том, что "все-таки надо чуть потерпеть". И даже не потому что это вредно или полезно. "Мы же понимаем, что организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что "набрасывается" на его иммунную систему", - рассказала Голикова РИА Новости. Вице-премьер отметила, что в период вакцинации надо помочь своему организму, а не загружать его таким стрессом для иммунитета, как алкоголь.

Ранее директор Научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что во время вакцинации от коронавируса лучше воздержаться от употребления алкоголя в течение трех дней после каждой прививки. Он отметил, что ни о каком полном запрете на алкоголь речь не идет. "Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию", - подчеркнул ученый.