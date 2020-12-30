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30.12.2020 14:05
Рубрика: Общество

Голикова прокомментировала смертность россиян от коронавируса

Текст: Ольга Игнатова

С начала пандемии коронавируса в России зарегистрирована 70 921 смерть от этой инфекции. Еще в 45 109 случаях COVID-19 повлиял на летальный исход. Таким образом, с коронавирусом связано более 116 тысяч смертей.

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Об этом 30 декабря в эфире телеканала "Россия 24" рассказала вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что специфика пандемии в России отличается от других стран. В пандемию наша страна вступила в середине марта. "Два с половиной месяца у нас было на то, чтобы подготовить систему здравоохранения", - отметила Голикова. Когда в европейских странах уже фиксировались высокие показатели заболеваемости и смертности, в России такого не было.

Голикова также пояснила, что когда идет речь о том, что COVID повлиял на смерть человека, имеется в виду, что из-за инфекции обострились хронические заболевания - сердечно-сосудистые, эндокринные, болезни органов дыхания. "Для оценки ситуации влияния, то есть последствий, мы учитываем вот эти 45 109 случаев", - добавила вице-премьер.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Пандемия коронавируса COVID-19

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