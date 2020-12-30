Госуправление в России проходит цифровую трансформацию

9 775 государственных и муниципальных госслужащих РФ в этом году прошли обучение цифровой трансформации госуправления в рамках нацпроекта "Кадры для цифровой экономики". Об этом сообщил Центр подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Госслужащие прошли программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в сфере цифровой трансформации.

50 сотрудников федеральных ведомств - МЧС, Минэнерго, Минпромторга и других - окончили программу "Руководитель цифровой трансформации", а более 2000 госслужащих из 81 региона РФ - "Реализация проектов цифровой трансформации". Кроме того, слушатели из регионов обучались по программам "Цифровая трансформация и цифровая экономика" и "Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении". Три из этих программ проходили в режиме онлайн из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

Весной Центр запустил четыре новых онлайн-проекта в области цифровизации, общая аудитория которых составила более 25 тысяч человек: "Википедия цифровой трансформации", серия вебинаров "Цифровая весна", второй сезон подкаста "Циферкаст" (о технологиях цифровой трансформации) и спецпроект "Новая цифровая жизнь" (о новой жизни в условиях дистанционной работы из-за коронавирусных ограничений).

Кроме того, вышел в свет открытый курс по цифровой трансформации "Эпоха цифрового развития", с которым ознакомились уже более 15 тыс. слушателей.

В 2020 году сотрудники Центра также активно трансформировали и дорабатывали образовательную платформу CDTOedu - она создана для дистанционного обучения основам цифровой трансформации управления. На платформе появилось более 40 новых функций, к тому же она была адаптирована под все типы мобильных устройств.

Для широкой публики Центр разработал два крупных образовательных проекта. Это документальные фильмы: "Цифровой алмаз" - о технологическом прорыве в Якутии, и "Умная нация" - о том, как Сингапур превратился в одного из мировых технологических лидеров.

В этом же году открыт Центр оценки и кадрового развития специалистов в области цифровой трансформации. Это создает основу для формирования системы образования госслужащих в области цифровизации. Оно уже приносит плоды: за год выпускники Центра разработали более 200 цифровых проектов. В том числе интерактивную госуслугу "Запасы Топлива 3.0" для Минэнерго, платформу автоматизации деятельности МЧС и другие.