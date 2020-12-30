Закон Республики Ингушетия от 25 декабря 2020 года № 54-рз "О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Народным Собранием Республики Ингушетия 25 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета в сумме 31 123 480,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 31 239 045,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в размере 115 565,1 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Ингушетия на 1 января 2022 года в сумме 1 913 639,8 тыс. рублей, в соответствии с программой государственных внутренних заимствований Республики Ингушетия и предельный объем государственного внутреннего долга Республики Ингушетия на 1 января 2022 года в сумме 1 999 140,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета в сумме 24 717 320,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 24 717 320,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в размере 0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Ингушетия на 1 января 2023 года в сумме 1 801 072,7 тыс. рублей, в соответствии с программой государственных внутренних заимствований Республики Ингушетия и предельный объем государственного внутреннего долга Республики Ингушетия на 1 января 2023 года в сумме 2 004 334,8 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета в сумме 24 868 726,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 24 868 726,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в размере 0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Ингушетия на 1 января 2024 года в сумме 1 688 505,6 тыс. рублей, в соответствии с программой государственных внутренних заимствований Республики Ингушетия и предельный объем государственного внутреннего долга Республики Ингушетия на 1 января 2024 года в сумме 2 111 464,0 тыс. рублей.

Статья 2. Государственные внутренние заимствования Республики Ингушетия

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Ингушетия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно таблицам 1, 2 и 3 приложения 8 к настоящему Закону.

2. Установить, что Правительство Республики Ингушетия вправе осуществлять заимствования путем выпуска государственных ценных бумаг Республики Ингушетия в целях финансирования дефицита бюджета Республики Ингушетия, а также для погашения долговых обязательств Республики Ингушетия.

3. Установить, что Министерство финансов Республики Ингушетия в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов вправе на основании договора, заключаемого с Управлением Федерального казначейства по Республике Ингушетия, привлекать бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в объеме, утвержденном Программой государственных внутренних заимствований Республики Ингушетия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

4. Лимит на кредитные средства, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, не должен превышать одну двенадцатую утвержденного законом о бюджете на текущий финансовый год объема доходов бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

5. Установить, что объем бюджетных ассигнований на привлечение и погашение бюджетных кредитов, указанных в части 3 настоящей статьи, не утверждается в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Республики Ингушетия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. .

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Республики Ингушетия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Установить, что доходы республиканского бюджета в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов формируются за счет федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты городских округов и муниципальных районов Республики Ингушетия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в республиканский бюджет, согласно таблице 1 приложения 2 к настоящему Закону.

Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты городских округов и муниципальных районов Республики Ингушетия от доходов, поступающих в республику от уплаты акцизов на горючесмазочные материалы, на 2021 год согласно таблице 2 приложения 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Главные администраторы доходов республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно таблицам 1, 2, 3 приложения 3 к настоящему Закону:

1) федеральные органы государственной власти, администрирующие доходы республиканского бюджета;

2) органы государственной власти республики, администрирующие доходы республиканского бюджета;

3) органы государственной власти республики, администрирующие доходы федерального бюджета.

Статья 5. Доходы республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить доходы республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно таблицам 1 и 2 приложения 4 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормативы распределения доходов от уплаты акцизов

Установить, что в 2021 году в доход республиканского бюджета зачисляются:

1) 77,7 процентов отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных, инжекторных двигателей, направляемых для распределения указанных доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации - по нормативу 0,1638;

2) 62,5 процентов отчислений от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята (в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций - по нормативу 0,0228.

Статья 7. Особенности зачисления налогов и сборов, поступающих в республиканский бюджет в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов

Установить, что налоги и сборы, поступающие в республиканский бюджет, зачисляются на счета органов Управления Федерального казначейства по Республике Ингушетия с последующим перечислением их на счета по учету доходов республиканского бюджета и бюджетов муниципальных районов и городских округов в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством и по нормативам, определенным в приложениях 1 и 2 к настоящему Закону.

Статья 8. Контроль и ответственность за соблюдение нормативов распределения налогов

Установить, что контроль и ответственность за соблюдением нормативов распределения налогов между бюджетами всех уровней возлагаются на Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия в соответствии с Соглашением, заключенным между Правительством Республики Ингушетия и Управлением Федерального казначейства по Республике Ингушетия.

Статья 9. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств республиканского бюджета

Утвердить в составе расходов республиканского бюджета на 2021 год расходы на исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 10. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить согласно таблицам 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2, 3.1 и 3.2 приложения 6 к настоящему Закону:

1) распределение расходов республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации (таблица 1.1 и 1.2);

2) распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по целевым статьям (государственным программам Республики Ингушетия и непрограммным направлениям деятельности) (таблица 2.1 и 2.2);

3) ведомственную структуру расходов республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (таблица 3.1 и 3.2).

2. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно таблицам 1 и 2 приложения 7 к настоящему Закону.

Статья 11. Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными казенными учреждениями

1. В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации из республиканского бюджета предоставляются:

1) субсидии государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Республики Ингушетия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ);

2) субсидии государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Республики Ингушетия на иные цели.

2. Порядок предоставления указанных в части 1 настоящей статьи субсидий определяется Правительством Республики Ингушетия.

Статья 12. Ассигнования из республиканского бюджета на осуществление мер социальной поддержки семьи и детей

Утвердить ассигнования из республиканского бюджета на осуществление мер социальной поддержки семьи и детей с распределением согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 13. Межбюджетные трансферты бюджетам местным бюджетам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в виде:

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов Республики Ингушетия с распределением согласно таблицам 1 и 2 приложения 10 к настоящему Закону, в том числе:

а) на 2021 год - 745 265,3 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 760 500,0 тыс. рублей, в том числе нераспределенные объемы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 136 906,4 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 760 500,0 тыс. рублей, в том числе нераспределенные объемы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 136 906,4 тыс. рублей;

2) субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по расчёту и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений Республики Ингушетия с распределением согласно таблицам 1 и 2 приложения 11 к настоящему Закону, в том числе:

а) на 2021 год - 111 107,5 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 111 107,5 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 111 107,5 тыс. рублей;

3) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей;

4) гранта за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов на 2021 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

5) субсидии местным бюджетам на софинансирование проектов развития территорий муниципальных образований Республики Ингушетия, основанных на местных инициативах на 2021 год в сумме 2 500,0 тыс. рублей.

2. Утвердить:

1) уровень расчетной бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Республики Ингушетия, на 2021 год - 0,494, на 2022 год - 0,513, на 2023 год-0,513;

2) уровень расчетной бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики Ингушетия, на 2021 год - 3,2471, на 2022 год - 3,2471, на 2023 год - 3,2471.

3. Утвердить в составе расходов республиканского бюджета распределение:

1) субвенций бюджетам муниципальных районов, городских округов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты с распределением согласно таблицам 1 и 2 приложения 12 к настоящему Закону, в том числе:

а) на 2021 год - 9 545,9 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 9 638,0 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 9 993,8 тыс. рублей;

2) субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью с распределением согласно таблицам 1 и 2 приложения 13 к настоящему Закону, в том числе:

а) на 2021 год - 2 007,4 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 2 235,1 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 2 409,9 тыс. рублей;

3) субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя с распределением согласно таблицам 1 и 2 приложения 14 к настоящему Закону, в том числе:

а) на 2021 год - 61 462,7 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 61 462,7 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 61 462,7 тыс. рублей;

4) субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот в учебные заведения на территории Республики Ингушетия с распределением согласно таблицам 1 и 2 приложения 15 к настоящему Закону, в том числе:

а) на 2021 год - 470,8 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 470,8 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 470,8 тыс. рублей.

Статья 14. Трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения

1. Утвердить в составе расходов республиканского бюджета трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения:

1) в 2021 году в сумме 2 622 333,9 тыс. рублей;

2) в 2022 году в сумме 2 343 427,4 тыс. рублей;

3) в 2023 году в сумме 2 837 214,7 тыс. рублей.

Статья 15. Особенности исполнения республиканского бюджета

1. Установить, что остатки средств республиканского бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Республики Ингушетия, в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении республиканского бюджета.

2. Установить, что Министерство финансов Республики Ингушетия в ходе исполнения настоящего Закона вправе вносить изменения в показатели сводной бюджетной росписи по соответствующим главным распорядителям средств республиканского бюджета с последующим внесением изменений в настоящий Закон, с учетом следующих особенностей:

1) в связи с изменением состава и (или) полномочий (функций) главных распорядителей (подведомственных им казенных учреждений (главных администраторов источников);

2) на суммы средств, распределяемых из резервного фонда Правительства Республики Ингушетия;

3) на сумму средств, полученных в виде субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в том числе их остатков, не использованных на начало текущего финансового года, фактически полученных при исполнении бюджета сверх объемов, утвержденных Законом о бюджете доходов, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;

4) в части увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, главными распорядителями;

5) на сумму средств, направляемых на оплату исполнительных листов по взысканию средств республиканского бюджета;

6) в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств;

7) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов;

8) в случае принятия Правительством Российской Федерации решения о распределение субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также заключения соглашений, предусматривающих получение субсидий, иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных Законом о бюджете;

9) в связи с принятием в установленном порядке решения о сокращении предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) местным бюджетам при несоблюдении органами местного самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, а также при нарушении предельных значений, установленных пунктами 3 статьи 92.1 и статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Установить, что в ходе исполнения республиканского бюджета на 2021 год дополнительно к основаниям для внесения изменений в сводную бюджетную роспись, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации и частью 2 настоящей статьи, в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета без внесения изменений в настоящий Закон могут быть внесены изменения:

а) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством Республики Ингушетия;

б) в случае увеличения бюджетных ассигнований резервных фондов Главы и Правительства Республики Ингушетия;

в) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета;

г) в случае получения дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

4. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным частью 3 настоящей статьи, может осуществляться с превышением общего объема расходов, утвержденных статьей 1 настоящего Закона.

Статья 16. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на предоставление мер социальной поддержки населению

Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов объем денежных средств, направляемых на предоставление мер социальной поддержки населению, включая субвенции и субсидии:

1) ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей:

а) на 2021 год - 182 943,7 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 182 943,7 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 182 943,7 тыс. рублей;

2) субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах":

а) на 2021 год - 13 836,7 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 12 475,9 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 12 456,6 тыс. рублей;

3) субсидии на предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа:

а) на 2021 год - 45 938,8 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 46 220,8 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 46 220,8 тыс. рублей;

4) субсидии на оказание единовременной материальной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в сложной жизненной ситуации:

а) на 2021 год - 1 000,0 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 1 000,0 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 1 000,0 тыс. рублей;

5) оказание финансовой помощи детям из малообеспеченных семей для подготовки к новому учебному году:

а) на 2021 год - 1 296,0 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 1 296,0 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 1 296,0 тыс. рублей;

6) социальное пособие на погребение:

а) на 2021 год - 2 130,1 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 2 130,1 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 2 130,1 тыс. рублей;

7) выплата единовременного денежного пособия семьям при рождении 8-го и 15-го ребенка, одновременно двух, трех и более детей согласно постановлению Правительства Республики Ингушетия от 2 февраля 2009 года №26 "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей":

а) на 2021 год - 7 126,4 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 7 126,4 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 7 126,4 тыс. рублей;

8) субвенции на осуществление полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву:

а) на 2021 год - 1 365,1 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 1 415,6 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 1 471,8 тыс. рублей;

9) лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года №890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения":

а) на 2021 год - 138 600 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 0,0 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 0,0 тыс. рублей;

10) субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), в высшие и средние профессиональные учебные заведения на территории Республики Ингушетия:

а) на 2021 год - 470,8 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 470,8 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 470,8 тыс. рублей;

11) субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемного родителя:

а) на 2021 год - 61 462,7 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 61 462,7 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 61 462,7 тыс. рублей;

12) субвенции на выплату единовременных пособий опекунам при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью:

а) на 2021 год - 2 007,4 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 2 235,1 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 2 409,9 тыс. рублей;

13) доплата к пенсиям государственных гражданских служащих:

а) на 2021 год - 130 043,0 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 130 043,0 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 130 043,0 тыс. рублей;

14) субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами):

а) на 2021 год - 855 759,8 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 887 099,5 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 921 948,0 тыс. рублей;

15) субвенции на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации:

а) на 2021 год - 3 170,2 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 3 148,6 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 3 235,2 тыс. рублей;

16) субвенции на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, нагрудным знаком "Почетный донор Российской Федерации":

а) на 2021 год - 475,4 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 494,4 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 514,2 тыс. рублей;

17) Субвенции на осуществление выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка:

а) на 2021 год - 675 704,2 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 694 094,9 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 711 398,4 тыс. рублей;

18) Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах":

а) на 2021 год - 6 100,9 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 6 107,0 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 5 415,8 тыс. рублей;

19) субсидии на предоставление льгот реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в сумме:

а) на 2021 год - 531 270,6 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 786 016,8 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 817 228,0 тыс. рублей;

20) субсидии на предоставление льгот ветеранам труда в сумме:

а) на 2021 год - 11 477,5 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 21 359,8 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 21 613,8 тыс. рублей;

21) субсидии на предоставление льгот труженикам тыла в сумме:

а) на 2021 год - 1 436,1 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 1 514,1 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 1 514,1 тыс. рублей;

22) субсидии на обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям в сумме:

а) на 2021 год - 53 591,9 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 56 166,3 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 56 166,3тыс. рублей;

23) субсидии на выплату адресных, жилищных субсидий при оплате жилья и коммунальных услуг в сумме:

а) на 2021 год - 104 475,2 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 108 654,0 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 113 985,0 тыс. рублей;

24) субсидии на возмещение выпадающих доходов за перевозку пассажиров по социально защищенным маршрутам в сумме:

а) на 2021 год - 30 600,0 тыс. рублей;

б) на 2022 год - 38 400,0 тыс. рублей;

в) на 2023 год - 38 400,0 тыс. рублей.

Статья 17. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета, направляемые на осуществление капитальных вложений

1. Утвердить объем расходов, направляемых на капитальные вложения в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов:

1) на 2021 год - 6 635 468,7 тыс. рублей;

2) на 2022 год - 961 749,2 тыс. рублей;

3) на 2023 год - 673 203,9 тыс. рублей, в том числе:

а) средства федерального бюджета:

на 2021 год - 6 551 769,9 тыс. рублей;

на 2022 год - 931 598,8 тыс. рублей;

на 2023 год - 649 389,7 тыс. рублей;

б) средства республиканского бюджета:

на 2021 год - 83 698,8 тыс. рублей;

на 2022 год - 30 150,4 тыс. рублей;

на 2023 год - 23 814,2 тыс. рублей.

2. Установить, что финансирование расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов осуществляется только при наличии утвержденной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации.

3. Правительство Республики Ингушетия вправе в установленном порядке вносить изменения в объемы ассигнований по строительным объектам в случае отсутствия до 1 апреля текущего финансового года утвержденной проектно-сметной документации с последующим внесением изменений в настоящий Закон.

Статья 18. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета, направляемые на формирование Дорожного фонда Республики Ингушетия

1. Установить общий объем Дорожного фонда Республики Ингушетия:

1) на 2021 год в сумме 903 281,2 тыс. рублей, в том числе за счет целевых средств федерального бюджета на дорожную деятельность в сумме 181 841,8 тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 771 484,2 тыс. рублей, в том числе за счет целевых средств федерального бюджета на дорожную деятельность в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) на 2023 год в сумме 835 900,0 тыс. рублей, в том числе за счет целевых средств федерального бюджета на дорожную деятельность в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить, что средства Дорожного фонда Республики Ингушетия могут направляться на финансовое обеспечение дорожной деятельности и на погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения).

Статья 19. Особенности заключения договоров, государственных контрактов на выполнение работ, оказание услуг

1. Установить, что главный распорядитель, распорядитель, получатель средств республиканского бюджета при заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, контракта - по соглашениям, договорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку печатных изданий, за обучение на курсах повышения квалификации, на приобретение авиа - и железнодорожных билетов, по договорам обязательного медицинского страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности;

2) по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи определяются расчетным путем, но не более 30 процентов от суммы соглашения, договора, контракта, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Республики Ингушетия.

2. Установить, что заключение договоров главными распорядителями, распорядителями и получателями средств республиканского бюджета и их оплата осуществляются в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с функциональной классификацией расходов, ведомственной классификацией расходов и классификацией операций сектора государственного управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

3. Установить, что не подлежат оплате за счет средств республиканского бюджета договорные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями . и получателями средств республиканского бюджета сверх утвержденных на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов лимитов бюджетных обязательств.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления принять решения, определенные в частях 1, 2 настоящей статьи, в части, касающейся договоров, заключаемых главными распорядителями, распорядителями и получателями средств местных бюджетов.

Статья 20. Сводная бюджетная роспись

Министерству финансов Республики Ингушетия не позднее 15 дней после утверждения республиканского бюджета утвердить сводную бюджетную роспись расходов республиканского бюджета.

Статья 21. Особенности внесения изменений в показатели республиканского бюджета

Установить, что в случае отклонения более чем на 10 процентов объема совокупных поступлений доходов в республиканский бюджет от сумм, установленных статьей 5 настоящего Закона, Глава Республики Ингушетия вправе вносить в Народное Собрание Республики Ингушетия предложения об изменении показателей республиканского бюджета, установленных настоящим Законом.

Статья 22. О дополнительных доходах республиканского бюджета

Установить, что дополнительные доходы, поступившие в республиканский бюджет в 2021 году сверх сумм, установленных статьей 5 настоящего Закона, направляются в первоочередном порядке на уменьшение размера дефицита бюджета и выплаты, сокращающие долговые обязательства бюджета, без внесения изменений и дополнений в настоящий Закон.

В случае необходимости направления дополнительных доходов на цели, отличающиеся от указанных выше, финансирование расходов бюджета сверх ассигнований, утвержденных настоящим Законом, осуществляется после внесения изменений и дополнений в настоящий Закон.

Статья 23. О запрещении принятии решений по увеличению расходов республиканского бюджета

Правительству Республики Ингушетия запрещается принимать решения, приводящие к увеличению расходов республиканского бюджета либо снижению его доходов, без внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящий Закон.

Статья 24. Об ответственности за ненадлежащее исполнение настоящего Закона

Должностные лица органов государственной власти Республики Ингушетия за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение настоящего Закона несут ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации.

Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года.

Глава Республики Ингушетия М.М.Калиматов







