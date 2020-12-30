Испытание вакцины "Спутник V" на детях могут начать весной

"Мы подготовим, а потом Минздрав одобрит соответствующий разрешительный пакет документов, протокол исследований. В данный момент он находится в стадии написания. Напишем, наверное, через месяц - через полтора, подадим", - рассказал Гинцбург, отвечая на вопрос о том, когда могут начаться испытания вакцины от коронавируса на беременных и детях.

Он уточнил, что испытания начнутся только после того, как пакет документов будет одобрен Минздравом.

Глава Центра также рассказал о разрабатываемом во вверенном ему учреждении лекарства для лечения COVID-19 на основе антител, испытание которого на людях в Центре рассчитывают начать осенью.

"Я надеюсь, что на людях первая фаза начнется осенью, может быть чуть-чуть пораньше", - заявил он.