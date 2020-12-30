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30.12.2020 16:30
Рубрика: Власть

Кабмин внес законопроект об экологических продуктах

Текст: Татьяна Замахина
Правительство внесло в Госдуму законопроект о продуктах питания с улучшенными характеристиками - так называемой "зеленой" продукции. Отвечающие стандартам производители смогут официально маркировать свой товар.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее президент Владимир Путин в ходе своего Послания Федеральному собранию в 2019 году поручил кабмину создать защищенный бренд отечественной "зеленой" продукции. Вице-премьер Виктория Абрамченко отмечала, что ее выделение в отдельный сегмент позволит россиянам осознанно выбирать более качественные продукты. Как говорила вице-премьер, они должны быть доступны для широкого круга населения.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Законопроект регулирует производство, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию "зеленой" продукции. Имеется в виду сельскохозяйственные продукты, сырье и продовольствие с улучшенными характеристиками. В пояснительной записке уточняется, что это аналог мировой экологической маркировки.

Вести единый государственный реестр производителей экологической продукции будет Минсельхоз. Кабмин утвердит показатели для такой продукции, методы испытаний для подтверждения качества и сертификации.

Не допускается использование достижений генной инженерии. Вводится запрет на применение ионизирующего излучения и упаковки, которая может привести к загрязнению товара. Производители должны будут использовать перерабатываемую или биоразлагаемую упаковку.

Кроме этого, в законопроекте прописаны более жесткие требования к использованию пищевых добавок, ароматизаторов, усилителей вкуса, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Производители, отвечающие экологическим требования, при желании смогут разместить на продукции или транспортной таре специальный графический знак.

Наряду с этим в Госдуму внесен законопроект о поддержке производителей "зеленой" продукции. Он даст им право на ту же помощь, что выделяется, например, на развитие племенного животноводства или сельских территорий.

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