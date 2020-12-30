Как будет работать ЛесЕГАИС

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко анонсировала начало эксперимента по контролю за оборотом древесины, который стартует 1 января.

По ее словам, модернизированную систему ЛесЕГАИС начнут испытывать на территории Вологодской, Архангельской, Тверской и Иркутской областей представители крупного и среднего бизнеса, в том числе компании Segezha Group и УЛК. Полномасштабное введение ЛесЕГАИС на всей территории России намечено на 1 июля 2021 года.

"Мы создаем в ЛесЕГАИС возможность проследить всю цепочку поставок древесины, уже готовы регламенты и методические рекомендации для участников эксперимента, - сказала Абрамченко. - Следить за древесиной будем на всех основных точках ее движения. Сначала фиксируем объем допустимой к вырубке и фактически вырубленной древесины на лесосеке. На всех этапах перемещения древесины должны создаваться сопроводительные документы, которые также в обязательном порядке будет фиксироваться в ЛесЕГАИС"

"В случае если на любом последующем шаге система не имеет подтверждения необходимого количества остатков на складах, возможность подписания отчетов по сделкам будет блокироваться. Иными словами, если легальность не подтверждена, реализация древесины невозможна", - отметила она.

Ежегодный объем нелегально заготовленной древесины, по оценкам экспертов, составляет от 10 до 30 млн кубометров. При продаже древесины подтверждать легальность ее происхождения по действующим сейчас правилам не надо, отметили в аппарате вице-премьера. Там надеются, что введение ЛесЕГАИС поможет переломить эту ситуацию. Анализировать работу электронной системы поручено Рослесинфоргу.

В модернизированной системе алгоритм контроля за ведением сделок с древесиной скорректирован таким образом, что при блокировке подписания отчета по сделке, блокируется и возможность создания электронного сопроводительного документа, пояснили в аппарате вице-премьера. По оценке Абрамченко, фактически это останавливает сделку до тех пор, пока продавец не предоставит все необходимые документы по всему объему древесины. Соответствующая норма будет закреплена в Лесном кодексе.

В результате у государства появится возможность видеть баланс древесины в ключевых точках ее логистики, полная прозрачность поставок и заготовок, добавили в аппарате вице-премьера. Чтобы вся система работала, потребуется вносить в таксационное описание лесосеки сведения о ее границах, а также зафиксировать географические координаты каждого склада, куда доставляют или откуда отгружают древесину, и мест переработки. Эти предприятия, в свою очередь, будут передавать в ЛесЕГАИС данные о каждой принятой или отгруженной ими партии древесины. Такие нормы будет содержать Лесной кодекс, заверила Абрамченко.