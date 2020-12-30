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30.12.2020 13:59
Рубрика: Культура

Как посмотреть "Щелкунчика" на Новый год, не выходя из дома

Текст: Сусанна Альперина
Видеосервисы подготовили на длинные новогодние каникулы обширные программы. О фильмах и сериалах мы рассказываем каждый понедельник - отбираем премьеры предстоящей недели. В том числе рассказали о них и в специальном новогоднем гиде по новинкам ТВ и Сети. Но мультимедийный сервис Okko, поступил не так, как все остальные, и предлагает зрителям специальную программу театральных премьер на время новогодних праздников.
Фото: Предоставлены Okko Фото: Предоставлены Okko
Фото: Предоставлены Okko

Уже с сегодняшнего дня, с 30 декабря, подписчиков сервиса ждет спектакль "Из жизни планет". Это музыкальное посвящение неснятым фильмам 60-х, эпохи "оттепели". Тогда нарождался новый кинематограф, прорыв следовал за прорывом - это была настоящая "золотая эра" российского кино. Но внезапно все кончилось: только на "Мосфильме" осенью 1963 года было закрыто 12 картин. Четыре неснятых фильма - "Причал" и "Прыг-скок, обвалился потолок" Геннадия Шпаликова, "Семь пар нечистых" Владимира Мотыля и "Предчувствие" Андрея Смирнова стали героями спектакля, который поставил режиссер Денис Азаров. Премьера постановки состоялась в театре "Гоголь-центр" в Москве и на Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. На сцене Олег Нестеров рассказывает о фильмах, которые собирались снять самые талантливые советские кинематографисты "оттепели", а группа "Мегаполис" играет к ним воображаемые звуковые дорожки.

Фото: Наташа Разина / Пресс-служба Мариинского театра
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Также 30 декабря в библиотеке Okko доступны три спектакля театра "ЛДМ. Новая сцена": мюзиклы "Мастер и Маргарита", "Демон Онегина" и "Алмазная колесница". "Мастер и Маргарита" - международный проект, объединяющий лучшие творческие ресурсы России и Европы. Зрители мюзикла оказываются в интерактивном шоу. Среди артистов, задействованных в постановке, - Иван Ожогин, Георгий Новицкий (Воланд), Антон Авдеев (Мастер) Теона Дольникова (Маргарита), Вячеслав Штыпс (Пилат). Мюзикл "Алмазная колесница" поставлен по мотивам одноименного романа Бориса Акунина. Автор дал разрешение на создание такого спектакля. Эта постановка стала самой масштабной в истории театра ЛДМ. Зрители увидят сотни японских костюмов, которые были созданы по историческим эскизам. Мюзикл создали меценаты и эксперты по культуре Японии, а сцены боёв виртуозных восточных единоборств поставили наследники старинного культа ниндзя.

С 30 декабря для детей от 2 до 5 лет на сервисе появятся спектакли "Соня, Снюсь и Новый год" и "Приключения Ежика и Медвежонка под Новый Год" режиссера Андрея Яркина.

7 января Okko откроет для просмотра "Рождественский концерт" в Музее Фаберже. Это совместный проект "Русских сезонов" с берлинской компанией RCCR Projects. Он входит в программу Года Германии в России и проходит при поддержке фонда "Новые имена" им. И. Н. Вороновой и Музея Фаберже. Праздничный концерт, в котором нашлось место и проверенной временем классике, и экспериментам, состоялся в интерьерах дворца Нарышкиных-Шуваловых с участием звезд мировой музыкальной сцены.

Фото: Предоставлено пресс-службой НФПП
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Увидеть шедевры классики в постановках ведущих театральных сцен России и мира подписчики Okko смогут в специальной новогодней коллекции. Культовый спектакль для рождественских праздников "Щелкунчик" можно будет выбрать в постановке Пермского театра оперы и балета, Мариинского театра, Королевского балета и даже государственного балета Берлина. Помимо "Щелкунчика", можно насладиться такой вечной классикой, как "Золушка", "Сказки Гофмана" и "Шахерезада".

В коллекции также представлены мюзиклы и шоу для всей семьи: новинка от продюсерского центра "Триумф" - мюзикл "Белоснежка и семь гномов", премьера которого состоялась в октябре 2020 года, и ледовые шоу с участием прославленных мастеров фигурного катания: "Аленький цветочек", "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

Культура Кино и ТВ Культура Театр Драматический театр Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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