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30.12.2020 06:08
Рубрика: Культура

Ты - самая красивая

Как за удачный снимок получить 250 тысяч рублей или профессиональную фотокамеру: стартовал фотоконкурс "Самая красивая страна"
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Неделя № 297(8351)
Седьмой по счету фотоконкурс РГО "Самая красивая страна" открыт. Работы принимаются до 5 апреля 2021 года (выберут по 10 финалистов в каждой номинации), имена победителей объявят в мае.

10 номинаций: "Пейзаж", "Дикие животные", "Эти забавные животные", "Россия с высоты птичьего полета", "Искусство дикой природы", "Многоликая Россия", "Снято на смартфон", "Фотопроект", "Живой архив" и "Магия воды". Плюс - четыре спецприза: "За кадром", "Заповедная Россия", "Россия в лицах старшего поколения" и "Приз зрительских симпатий".
Монолог фотохудожника, влюбленного в кусочек русской земли

Новшество: можно присылать не только фотографии, но и видео - ролики (до трех минут) о том, как снимался тот или иной кадр.

Подчеркну: это не соревнование профи. Победить может и любитель. Главные призы: 250 тысяч рублей для взрослых и профессиональные фотокамеры для детей.

В номинации "Живой архив" фотографам предложено повторить архивные снимки XIX - первой половины XX века. В этом году помимо снимков из Научного архива и фондов РГО и фондов Российского Государственного архива кинофотодокументов представлены более 150 фотографий Сергея Прокудина-Горского - основоположника цветной фотографии в России. По поручению Николая II он путешествовал по Российской империи, создавая ее "цветной фотопортрет". Первый в отечественной истории.

Кто решает, чьи фото лучшие? Отбирает снимки экспертная комиссия, окончательное решение - за жюри, куда в 2020 году входили в частности Сергей Шойгу, Марина Лошак, Николай Расторгуев, Марина Неелова, Сергей Шнуров (не ругался). Победителей спецпризов выбирают партнеры конкурса. А вот кто получит "Приз зрительских симпатий" - решаем мы, зрители, путем открытого голосования.

Звонок председателю жюри

Если впервые участвуете в конкурсе, то с чего начать? Стоит ли смотреть фото финалистов прошлых лет? Есть ведь соблазн подражательства. Или - снимай, как сердце подсказывает?

Смотреть фото прошлых лето стоит, конечно, - рассказал "РГ" председатель жюри конкурса Константин Лейфер. - Опытные фотографы всегда смотрят фото победителей конкурса, прежде чем послать свои работы. Так они стараются "попасть в русло". При этом снимать нужно так, как подсказывает сердце, безусловно. Ведь фотография - это творческий акт, тут одного расчета мало.

Год особый, и как вы отреагируете, если авторы начнут делать акцент на атрибутике пандемии?

Константин Лейфер: Фотография должна нести зрителю эмоцию. Крайне сложно, почти невозможно сделать, скажем, портрет человека в маске, а тем более в респираторе или в противогазе. При этом если фотография будет отражать нашу непростую действительность (представьте уже клишированный сюжет с мамой и малышом, находящимися по разные стороны стекла и прижимающими ладони друг к другу через это стекло), эксперты, а потом и жюри дадут этому оценку.

Фото: Роскосмос
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В прошлом году вас попросили что-то пожелать участникам. Вы пожелали удачи, искренности и честности в съемке. В этом что-то добавите?

Константин Лейфер: К пожеланиям прошлого года добавлю пожелания крепкого здоровья! Очень важно продержаться до вакцинирования, чтобы потом показывать этой заразе длинный нос!

Если у вас есть вопросы к председателю жюри - шлите на elkov@rg.ru Вместе в январе "допытаем" гуру - как победить в этой битве за славой (ну и за призовые деньги, и за фотоаппараты - тоже).

Культура Арт Фотография

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