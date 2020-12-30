Убить пандемию окончательно пока не обещают. Но мировое кино в 2021 году продолжит полет своих самых смелых фантазий. Вот некоторые.

…Мир насторожился: в Европу стали доноситься отзвуки ядерной катастрофы где-то на востоке. Мир еще ничего не знает о Чернобыле, а там уже начали действовать будущие герои, спасшие планету от еще большего бедствия. Им предстоит спуститься в пекло, чтобы остановить гибельные для человечества процессы. Это основанная на реальных событиях кинодрама Данилы Козловского "Чернобыль", где Козловский сыграл пожарного Алексея. В решающие моменты с ним будут инженер Валера (Филипп Авдеев) и водолаз Борис (Николай Козак). Фильм должен выйти на экраны страны 15 апреля.

Кадр из фильма "После Чернобыля". Фото: КиноПоиск

…И снова о Чернобыле: группа американских туристов путешествует по Восточной Европе и ненароком забредает в окрестности Припяти. Здесь ей и предстоят пугающие встречи с призраками Чернобыля: происходят непостижимые события, слышны потусторонние голоса, сгущается жуть… Это ужастик "После Чернобыля" режиссеров Данилы Алексеева, Максима Литвинова и Игоря Кинько, премьеру обещают в марте.

Кадр из фильма "Снега больше не будет". Фото: КиноПоиск

…И опять Чернобыль, где в момент аварии был Женя, герой польской драмеди "Снега больше не будет" (его играет Алек Утгофф). Принятая им доза гибельного излучения его изменила: он обрел способность лечить души людей, и богатые клиенты поверяют ему свои тайны. Режиссеры Малгожата Шумовска и Михал Энглерт. Премьера в России - 4 февраля.

Кадр из фильма "Уроки фарси". Фото: КиноПоиск

…1942-й, Германия, евреев из пересыльного лагеря везут на расстрел. Бельгийцу Жилю Кремье пришла в голову мысль прикинуться персом. По счастливому совпадению комендант лагеря мечтает после войны открыть в Тегеране ресторан и ищет перса, который обучит его языку. Жиль увернулся от расстрела, но попал в ловушку: он не знает фарси и будет разоблачен. Герой импровизирует не существующий в природе язык, которому и обучает своего палача-спасителя. Такой поворот сюжета сообщает трагикомической истории мощнейший саспенс: каждый миг может оказаться последним, одна неточная реакция, один сбой памяти - и обман будет разоблачен. Это один из хитов Берлинского фестиваля "Уроки фарси" Вадима Перельмана. В России он выйдет 25 марта.

Кадр из фильма "Главный герой". Фото: КиноПоиск

…Преуспевающий клерк, сотрудник банка, живет припеваючи, пока не обнаружит, что все окружающее - элементы гигантской компьютерной игры, где он сам всего только пешка. Сумеет он выбраться из передряги, овладеть ситуацией и сделать свой решающий ход? Это фильм Free Guy, который у нас назвали амбициозно, но непривлекательно: "Главный герой". Режиссер картины Шон Леви, у нас известный по серии комедийных ужастиков "Ночь в музее". Картина любопытна уже тем, что в ней играет актер и режиссер Тайка Вайтити, сыгравший Адольфа в "Кролике Джоджо". Премьера в России - май 2021 года.

Кадр из фильма "Конек-Горбунок". Фото: КиноПоиск

Всеми с детства любимая старая сказка Ершова "Конек-Горбунок" наконец обретает современные очертания в новом семейном фильме Олега Погодина со звездной командой актеров: здесь Антон Шагин в роли Ивана-дурака, Павел Деревянко (Конек-Горбунок), Михаил Ефремов (царь) и Паулина Андреева (царь-девица). Премьера 18 февраля.

Кадр из фильма "Смерть на Ниле". Фото: КиноПоиск

…А вот много раз застревавший в производстве, а потом из-за пандемии долго пролежавший на полке детектив Кеннета Браны "Смерть на Ниле" по нестареющей Агате Кристи. В роли Эркюля Пуаро сам Кеннет Брана, с ним играют Галь Гадот, Арми Хаммер, Роуз Лесли, Софи Оконедо. Премьера в России предполагается 17 сентября, но кто знает, как пойдут дела…

Кадр из фильма "Не время умирать". Фото: КиноПоиск

И еще один суперхит года, премьера которого уже не раз откладывалась из-за пандемии, - "Не время умирать", очередная серия "бондиады", на этот раз от режиссера Кэри Фукунаги ("Без имени", "Джейн Эйр") с Дэниелем Крейгом в роли Джеймса Бонда, Беном Уишоу в роли интеллектуала-очкарика, Наоми Харрис, Леа Сейду и Рами Малеком. Заслуженный отдых суперагента 007 на Ямайке прерван мольбой о срочной помощи: нужно вызволить из беды пропавшего ученого, а заодно спасти человечество от неминуемой гибели. Премьеру в России обещают 1 апреля - надеемся, что это не первоапрельская шутка.

Кадр из фильма "Сердце Пармы". Фото: КиноПоиск

Никак не может приблизиться окончательно, но неумолимо приближается "Сердце Пармы" - фантазийный исторический фильм по роману Алексея Иванова о противостоянии Московского княжества и древних уральских земель, о запретной любви русского князя к юной ведьме, способной обращаться рысью. Режиссер Антон Мегердичев ("Метро"), снимались Александр Кузнецов, Евгений Миронов, Федор Бондарчук, Сергей Пускепалис, Елена Ербакова… Точная дата премьеры пока не обозначена, но утверждается, что она пройдет в 2021 году.

Кадр из фильма "Дюна". Фото: КиноПоиск

Зато точно указано, что 21 сентября у нас выйдет "Дюна" - рассказ о временах, когда человечество освоит далекие планеты, но ему понадобилась еще и сплошная пустыня Арракис, где кроме циклопических червяков есть главная ценность - пряность, дарующая власть над Вселенной. За обладание ею будут бороться Тимоти Шаламе, Оскар Айзек и Джош Бролин под аккомпанемент Ребекки Фергюсон и музыки Ханса Циммера, из-за которой картину Дени Вильнева можно смотреть даже с закрытыми глазами.

И, наконец, предстоящий год достойно завершит четвертый фильм знаменитой франшизы "Матрица", которую так триумфально начинали братья Вачовски, продолжили сестры Вачовски, а теперь уже одна Лана Вачовски дарит нам очередную порцию фантастико-философских приключений Киану Ривза, которого сопровождает созвездие прекраснейших героинь в лице Керри-Энн Мосс, Эллен Холлман, Джессики Хенвик, Джады Пинкетт Смит и Приянки Чопры. Фильм выйдет 23 декабря 2021 года.