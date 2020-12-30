Новости

В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 23:09
Мишустин уточнил и продлил временные правила вахтовой работы 22:39
СМИ: Пекин засекретил данные о происхождении COVID-19 22:37
Что утвердило правительство Латвии: комендантский час или домашние посиделки 22:16
Роспотребнадзор не рекомендовал алкоголь, пьющим лекарства от COVID-19 22:15
В Москве на новогоднюю ночь объявлен "жёлтый" уровень опасности 22:08
ФМБА получило разрешение на клинические исследования лекарства от COVID-19 22:04
31 декабря в Москве выходной, но парковки будут платными 22:02
Киев запретил судам под флагом России ходить по украинским рекам 21:59
Штаб по коронавирусу ответил на главные вопросы по вакцинации 21:59
Электронный сертификат станет доступным к осени 2021 года 21:54
Когда вакцину от коронавируса получат все москвичи 21:46
Можно ли вакцинироваться переболевшим коронавирусом 21:42
Суд в Москве арестовал экс-сотрудника силовых структур по делу о гостайне 21:42
За сутки в Вооруженных силах от коронавируса вылечились 156 военнослужащих 21:22
Почти 30 человек стали жертвами теракта в Сирии 21:14
Пациент в Швейцарии скончался после прививки от COVID-19 21:11
Кинологи рассказали, чем опасен новогодний стол для собак 20:58
СК начал проверку по факту гибели спикера Ярославской облдумы 20:54
Захарова назвала угрозы Киева в адрес Крыма "заявлением из преисподней" 20:27
Джонсон подписал соглашение об отношениях Британии и ЕС после Brexit 20:27
Лондон расширяет максимальные ограничительные меры из-за COVID-19 20:06
Минцифры: Более 13 тысяч компаний смогут получить налоговые льготы 20:02
МИД России осудил взрывы в Йемене 20:00
Бари Алибасова выписали после таинственной госпитализации 19:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
30.12.2020 21:59
Рубрика: В мире

Киев запретил судам под флагом России ходить по украинским рекам

Текст: Александр Гусаров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внутреннем водном транспорте", запрещающий судам под российским флагам ходить в украинских внутренних водах. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Зеленского.

Захарова назвала угрозы Киева в адрес Крыма "заявлением из преисподней"

Напомним, что данный закон был одобрен Верховной радой Украины еще 3 декабря. Согласно ему, крупнейшие водные артерии и пути Незалежной - Дунай, Днепр и Днестр - закрываются для прохождения для российских плавсредств.

"Зеленский подписал закон "О внутреннем водном транспорте"… Закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины. В частности, устанавливаются условия работы внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства. Нормируется вопрос имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и тому подобное. Также закон имплементирует основные требования директив и регламентов ЕС по Соглашению об ассоциации с ЕС", - говорится в сообщении.

Уточняется, что закон вступит в силу 1 января 2022 года, а ряд его статей - через три года со дня опубликования документа.

Пушков ответил украинскому министру на выпад против вакцины "Спутник V"
В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины

Главное сегодня

Путин обсудил с Мишустиным новые виды транспорта и маршруты. Главное
В Петербурге ослабили ограничения для кафе и театров
Медосвидетельствование водителей не изменится в 2021 году
Путин подписал закон о штрафах для соцсетей за неудаление запрещенного контента
Стали известны подробности ДТП, в котором погиб спикер ярославской облдумы
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек