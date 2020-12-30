Киев запретил судам под флагом России ходить по украинским рекам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внутреннем водном транспорте", запрещающий судам под российским флагам ходить в украинских внутренних водах. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Зеленского.

Напомним, что данный закон был одобрен Верховной радой Украины еще 3 декабря. Согласно ему, крупнейшие водные артерии и пути Незалежной - Дунай, Днепр и Днестр - закрываются для прохождения для российских плавсредств.

"Зеленский подписал закон "О внутреннем водном транспорте"… Закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины. В частности, устанавливаются условия работы внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства. Нормируется вопрос имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте и тому подобное. Также закон имплементирует основные требования директив и регламентов ЕС по Соглашению об ассоциации с ЕС", - говорится в сообщении.

Уточняется, что закон вступит в силу 1 января 2022 года, а ряд его статей - через три года со дня опубликования документа.