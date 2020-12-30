Кинологи рассказали, чем опасен новогодний стол для собак

Итак, вот-вот прозвучит бой курантов, стол накрыт всяческими яствами, и многим хозяевам хочется поделиться "вкусняшками" со своими четвероногими любимцами. Те тоже не промах, так и ждут, что им что-нибудь да перепадет. Однако, как предупреждает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, человеческая еда категорически не подходит собакам.

И очень часто после новогодних праздников ветеринарные клиники заполнены животными, страдающими непроходимостью, отравлением и другими пищевыми расстройствами.

"Если вам очень хочется, чтобы ваш любимец был участником праздничного застолья, то купите специальное угощение для собак либо просто отварите небольшой кусочек мяса и добавьте овощей", - советует Голубев.

Что особенно опасно для собак:

1. Жирная, острая, жареная и копченая пища. Оливье, жареное мясо, бутерброды с икрой, селедка под шубой. Лук и чеснок, которые содержатся в блюдах, тоже под запретом. Эти продукты могут вызвать отравление у собаки.

2. Майонез, кетчуп или горчица. Такая пища нанесет вред печени и поджелудочной железе.

3. Кости, ни в вареном, ни в жареном, ни в запеченном виде. Собака не в состоянии их переварить. Более того, трубчатые кости животное разгрызает на мелкие осколки, которые могут прорезать стенки кишечника и привести к смерти животного.

4. Шоколад, молочный и белый, конфеты с орехами, какао и напитки на его основе. Все эти продукты содержат теобромин, который является ядом для собачьего организма. Тот вред, который он наносит желудку и другим органам, необратим. У собаки может начаться панкреатит или даже гепатит после его употребления.

5. Виноград и изюм. Эти фрукты опасны для почек и могут стать причиной развития острой почечной недостаточности у собак. Гранат содержит много танинов, они могут стать причиной нарушения функций органов ЖКТ, болезней сердца.

Первая помощь

Если вы заподозрили, что питомец съел что-то со стола, нужно обеспечить ему обильное питье и дать сорбент. Если состояние ухудшается, везите его в ветеринарную клинику. Возможно потребуется промывание желудка.