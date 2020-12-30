КНИТУ-КАИ подвел итоги года

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ (КНИТУ-КАИ) в 2020 году улучшил позиции в международных рейтингах.

Среди достижений университета - вхождение в международный рейтинг университетов Times Higher Education. В общем рейтинге КНИТУ-КАИ занял место в диапазоне 1000+ среди 1527 университетов мира и 17 место среди 48 российских. В области физических наук этого же рейтинга вуз занял место в диапазоне 401-500 11-13 место среди 42 российских. В области инженерного дела - место в диапазоне 801-1000 среди 1086 университетов мира и 25 место среди 42 российских.

Также КНИТУ-КАИ расширил свое присутствие в международном предметном рейтинге Round University Ranking до 3 направлений: "Естественные науки", "Технические науки" и "Социальные науки", при этом по социальным наукам вуз вошел в топ-500.

Одно из значимых событий случилось еще в начале года - КНИТУ-КАИ вошел в число вузов первой категории. Всего в России к ней относятся 32 вуза, а в Татарстане - еще лишь КФУ.

КНИТУ-КАИ подтвердил статус инновационного вуза, сохранив позиции среди лидеров в рейтингах РАЭКС по изобретательской активности и предпринимательству, вошел в новый предметный рейтинг "Инжиниринг и Технологии", а также расширил присутствие в предметном рейтинге научной продуктивности РАЭКС до 4 направлений: "Математика", "Физика и астрономия", "Компьютерные науки" и "Инженерные науки".

Развивается международное сотрудничество: так, совместно с Северо-Западным политехническим университетом (КНР) был открыт Центр русского языка и запущена сетевая программа подготовки бакалавров по направлению "Двигатели летательных аппаратов", а Германо-Российский институт новых технологий стал лауреатом Перекрестных российско-германских годов научно-образовательных партнерств 2018-2020.

Также в 2020 году велась активная работа по разработке массовых открытых онлайн-курсов - несколько из них размещены на образовательной платформе Stepik. Среди разработчиков курсов - как грантообладатели внутривузовского конкурса, так и преподаватели, запустившие онлайн-программы по собственной инициативе. Один из курсов - "Компьютерное моделирование" - получил грант министерства науки и высшего образования РФ в рамках нацпроекта "Образование". В планах вуза на 2021 год - разработать еще минимум 4 курса грантополучателей.

КНИТУ-КАИ - участник глобального рейтинга лучших вузов по направлению "Технические науки". Научный потенциал университета составляют 7 институтов, в том числе германо-российский институт новых технологий, 1 факультет, а также Высшая школа прикладных информационных технологий, 45 кафедр, 11 научно-образовательных центров, 2 колледжа, 1 бизнес-инкубатор, 48 научно-исследовательских лабораторий. Доступны более 100 курсов повышения квалификации и переподготовки, 7 центров дополнительного образования детей и взрослых. В университете работают более 3000 преподавателей, научных работников и инженеров, в том числе свыше 700 докторов и кандидатов наук

Пресс-релиз предоставлен КНИТУ-КАИ