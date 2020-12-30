Новости

Когда вакцину от коронавируса получат все москвичи 21:46
Можно ли вакцинироваться переболевшим коронавирусом 21:42
Суд в Москве арестовал экс-сотрудника силовых структур по делу о гостайне 21:42
За сутки в Вооруженных силах от коронавируса вылечились 156 военнослужащих 21:22
Почти 30 человек стали жертвами теракта в Сирии 21:14
Пациент в Швейцарии скончался после прививки от COVID-19 21:11
Кинологи рассказали, чем опасен новогодний стол для собак 20:58
СК начал проверку по факту гибели спикера Ярославской облдумы 20:54
Захарова назвала угрозы Киева в адрес Крыма "заявлением из преисподней" 20:27
Джонсон подписал соглашение об отношениях Британии и ЕС после Brexit 20:27
Лондон расширяет максимальные ограничительные меры из-за COVID-19 20:06
Минцифры: Более 13 тысяч компаний смогут получить налоговые льготы 20:02
МИД России осудил взрывы в Йемене 20:00
Бари Алибасова выписали после таинственной госпитализации 19:58
Доля сберегающих в рублях россиян снизилась с 94% до 87% 19:38
Мантуров: В России произведено более 2 млн доз вакцины "Спутник V" 19:32
Более 5 тысяч компаний присоединились к соглашению по ценам на сахар и масло 19:16
Ковальчук забросил дебютную шайбу в первом матче за "Авангард" 18:54
Минск получил первый транш кредита от России в размере $500 млн 18:52
Поисковая операция на месте гибели судна "Онега" завершилась 18:36
Мишустин направил на капремонт детских школ искусств 9,5 млрд 18:14
Четвертый взрыв прогремел в йеменском Адене 18:11
СМИ: в Калифорнии для COVID-больных не осталось места в больницах 18:08
В Петербурге ослабили ограничения для кафе и театров 18:00
Красную площадь закроют в новогоднюю ночь 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
30.12.2020 21:46
Рубрика: Экономика

Когда вакцину от коронавируса получат все москвичи

Текст: Сергей Бабкин
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Вакцинация от коронавируса в Москве значительно расширится, когда в городе появится достаточный запас вакцины "Спутник V". Об этом заявили в столичном оперативном штабе по борьбе с заболеваемостью.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Можно ли вакцинироваться переболевшим коронавирусом

Перечень категорий, которым доступна вакцинация, сразу же расширяется, как только поступает достаточный запас "Спутника V", отмечают в штабе. При этом акцент делается на наиболее уязвимые категории горожан. Например, пройти иммунизацию могут даже горожане старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями и студенты от 18 лет и старше.

Ранее мэр Сергей Собянин отметил, что на вакцинацию от коронавируса записались более 70 тысяч человек. Из них 50 тысяч уже привились.

В регионах Экономика Отрасли Фарминдустрия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин обсудил с Мишустиным новые виды транспорта и маршруты. Главное
В Петербурге ослабили ограничения для кафе и театров
Медосвидетельствование водителей не изменится в 2021 году
Путин подписал закон о штрафах для соцсетей за неудаление запрещенного контента
Стали известны подробности ДТП, в котором погиб спикер ярославской облдумы
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего