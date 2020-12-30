Когда вакцину от коронавируса получат все москвичи

Вакцинация от коронавируса в Москве значительно расширится, когда в городе появится достаточный запас вакцины "Спутник V". Об этом заявили в столичном оперативном штабе по борьбе с заболеваемостью.

Перечень категорий, которым доступна вакцинация, сразу же расширяется, как только поступает достаточный запас "Спутника V", отмечают в штабе. При этом акцент делается на наиболее уязвимые категории горожан. Например, пройти иммунизацию могут даже горожане старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями и студенты от 18 лет и старше.

Ранее мэр Сергей Собянин отметил, что на вакцинацию от коронавируса записались более 70 тысяч человек. Из них 50 тысяч уже привились.