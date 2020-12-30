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30.12.2020 12:31
Рубрика: Экономика

Контроль за оборотом пестицидов и агрохимикатов ужесточат

Текст: Татьяна Карабут
Контроль за обращением пестицидов и агрохимикатов после длительного перерыва возвращают Россельхознадзору. Закон об этом 30 декабря подписал президент России Владимир Путин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В закон о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами внесены изменения, по которым Россельхознадзор будет контролировать ввоз агрохимикатов через границу, соблюдение правил их производства, продажи, хранения, применения, обезвреживания, уничтожения и захоронения. Порядок организации контроля будет устанавливаться правительством. Кроме того, оно должно составить перечень пунктов пропуска через границу России, через которые разрешат ввозить препараты.

Фото: iStock
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Обязательные требования к безопасности пестицидов и агрохимикатов, процессам их применения, правилам и формам оценки их соответствия этим обязательным требованиям будут устанавливаться международными договорами России, правом ЕЭС и законодательством России в области технического регулирования, охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Все данные будут вноситься в единую информационную систему прослеживаемости оборота пестицидов и агрохимикатов.

До 2011 года эти полномочия уже были у Россельхознадзора. В лабораториях ведомства ежегодно проводилось около 14 тысяч исследований пестицидов, агрохимикатов и продукции растительного происхождения. Так, в 2010 году было проверено 36 тысяч тонн пестицидов и агрохимикатов. При этом 464 тонны пестицидов и 3,5 тысячи тонн агрохимикатов оказались фальсифицированными. Но после внесения изменений в законодательство рынок оказался без присмотра. Поступающий в страну импорт на границе никто не контролировал, на совести аграриев оставалось и применение пестицидов и агрохимикатов - ни дозировки, ни сами химпрепараты не проверялись. В результате, по подсчетам Российского союза производителей химических средств защиты растений, доля контрафактных пестицидов на отечественном рынке сейчас составляет 15-30%.

Изменения в закон позволят обеспечить соблюдение регламентов и правил применения пестицидов и агрохимикатов, исключить негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду при их применении в сельхозпроизводстве.

Закон вступает в силу через 180 дней с момента опубликования, за исключением отдельных положений.

Экономика АПК Президент Правительство Минсельхоз Россельхознадзор

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