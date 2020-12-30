Корреспондент "РГ" отправился на открытый для россиян кубинский курорт

Долгожданное открытие Кубы для туристов из России после более чем полугодового перерыва из-за пандемии коронавируса оказалось откровенно смазанным. Среди пассажиров первого же рейса, который 4 ноября привез на курортный остров Кайо-Коко около 500 российских туристов, проведенные по прилете ПЦР-тесты выявили COVID-19 у 11 человек.

Отдых для них запомнился лишь спартанскими условиями военного госпиталя в городе Санта-Клара. Похоже, на Кубе попросту не просчитали последствия такого обращения с зараженными туристами. Но после поднявшегося шума в соцсетях и СМИ условия содержания тех, у кого кубинцы выявили коронавирус, были улучшены.

Теперь в госпиталь отвозят только тех, кому необходима квалифицированная медицинская помощь, а бессимптомные переносчики заболевания и их ближайшие контакты изолируются в специально переоборудованном отеле или в отдельных корпусах своих же гостиниц. Главная задача - не допустить вспышки коронавируса и гарантировать безопасный пляжный отдых, то, чем в нынешних непростых условиях могут похвастаться немногие страны мира (на Острове свободы благодаря жестким мерам с марта выявлено всего около 11 тысяч случаев COVID-19).

Корреспондент "РГ" отправился на курортный остров Кайо-Коко, чтобы лично выяснить, что ждет на Кубе российских туристов, решившихся на отдых в разгар пандемии.

Острова на замке

Кайо-Коко, поэтично названный в честь местного названия обитающего здесь белого ибиса и являющийся будто его частью Кайо-Гильермо - райские острова в Атлантическом океане, входящие в архипелаг Хардинес-дель-Рей (что в переводе с испанского означает "сады короля". - "РГ"). На Кайо-Коко расположен международный аэропорт, куда теперь уже месяц как прилетают чартерные самолеты из Москвы, а также множество отелей.

Но вот покинуть территорию архипелага и пробраться на Большую землю туристу не получится. Дело в том, что эпидемиологическая ситуация в провинции Сьего-де-Авила, к которой и относятся курортные острова, не предполагает нахождения там иностранных туристов.

Сейчас путешественникам доступны различные виды досуга на самих островах. Это морские прогулки на скоростных лодках по мангровым зарослям, выход в море на катамаранах и яхтах, рыбалка и подводное плавание (как дайвинг, так и снорклинг), посещение дельфинария, наблюдение за фламинго. Для перемещения по территории весьма немаленьких островов можно арендовать автомобиль или скутер. Главными же достопримечательностями здесь являются красивейшие пляжи, жемчужина которых - пляж Пилар, расположенный на Кайо-Гильермо и регулярно входящий в различные топы пляжей мира.

Сначала тест, потом отдых

Впрочем, до того как полностью окунуться в беззаботный отдых, туристу необходимо не просто прилететь в расположенный прямо на островах аэропорт Хардинес-дель-Рей, но и пройти сразу после выхода из самолета ПЦР-тест и дождаться его отрицательных результатов.

Куба ставит на безопасный туризм и четко соблюдает санитарные протоколы. Фото: Сергей Новиков

"Мы прилетели пять дней назад. С трапа самолета мы отправились проходить ПЦР-тест. В общей сложности это добавляет около получаса, зато потом багаж ждать практически не приходится, за это время его уже успевают выгрузить", - рассказал корреспонденту "РГ" отдыхающий в отеле Memories Caribe Beach Алексей из Санкт-Петербурга.

С 10 января все прибывающие на Остров свободы должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета.

На Кайо-Коко развлечений достаточно, среди них - дельфинарий. Фото: Сергей Новиков

В отелях гостей помимо приветственных коктейлей и танцев также встречает медперсонал, а противоэпидемиологические меры разнятся в деталях, но их суть сводится к одному - сделать отдых безопасным. Отели заполняются не полностью. Отсюда и полупустые пляжи, и свободные зоны вокруг бассейнов. Повсюду стоят антисептические гели для рук, дежурят эпидемиологи и медперсонал, контролирующие соблюдение установленных норм, а уборщицы регулярно дезинфицируют все поверхности. Фактически исключается оплата наличными (впрочем, бесконтактная оплата пока на Кубе не работает, с собой необходимо брать банковскую карту). Кроме того, до получения результатов ПЦР-тестов (обычно они приходят на следующий день) гостей просят ходить в защитных масках. Например, в сети Memories каждый заезд получает браслеты особого цвета. Так персонал отеля знает, кто должен находиться в маске, и напоминает об этом забывчивым отдыхающим.

"Каких-либо особенных ограничений, которые мешают отдыхать, мы не заметили. Море и пляж все такие же красивые, а коктейли - вкусные", - делится рецептом успешных каникул Алексей. И таких, как он, здесь большинство - в основном туристы положительно отзываются об отдыхе.

Отдыхающих на Кубе пока немного, можно насладиться пустынными пляжами. Фото: Сергей Новиков

Отдых в карантине

А вот если ПЦР-тест подтвердил наличие COVID-19, ситуация в корне меняется. Инфицированных туристов тут же изолируют. Бессимптомных пациентов больше не отвозят в госпитали, для них переоборудовали четырехзвездочный отель Sol Cayo Coco. Здесь туристы находятся взаперти в номерах под наблюдением медперсонала. Но в случае появления характерной для коронавируса симптоматики и ухудшения общего состояния - немедленно переводятся в госпитали. В отеле-обсерваторе туристы остаются как минимум пять дней, когда им делают повторный ПЦР-тест. Если он оказывается отрицательным - можно вернуться к прерванному отдыху.

Изолируются и ближайшие контакты зараженных - те, кто заселился в один номер с переносчиком заболевания. Выходить из номеров нельзя, еду и напитки приносят туда же. На пятый день также проводят еще один анализ, лишь после отрицательного результата которого карантин заканчивается. Главная жалоба изолированных туристов банальна: исключен алкоголь. К чести кубинцев надо признать, что в погоне за прибылью они не готовы пойти на послабления разработанных правил и санитарных протоколов. На Острове свободы умеют держать пандемию под контролем, а значит, те туристы, которые в это не самое удачное для путешествий время все же отважатся на зарубежный отдых и выберут Кубу, смогут безопасно провести здесь свой отпуск.