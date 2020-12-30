Кто пытается бросить тень на братские российско-сербские отношения?

30 декабря совершен акт вандализма в отношении Вечного огня на мемориальном Кладбище освободителей Белграда, что спровоцировало возмущение сербской общественности. Складывающуюся ситуацию вокруг этой очевидно спланированной провокации прокомментировали и в МИД России.

"В попытке бросить тень на братские отношения между народами России и Сербии какие-то негодяи не постеснялись оскорбить память советских и югославских воинов, павших в боях против фашистских оккупантов, - потушили пламя, доставленное недавно с Могилы Неизвестного Солдата в Москве, залили монумент краской, - подчеркивается в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. - Понятно, что эта дешевая преступная выходка неспособна пошатнуть основы, на которые опираются вековые российско-сербские узы, - нашу дружбу, закаленную общей историей, борьбой плечом к плечу против врагов, попиравших человеческие ценности, за свободу и независимость. Белградский Вечный огонь является одним из символов, напоминающих о высокой цене, которую мы вместе заплатили за мирное небо, возможность сегодня жить и строить, за свободу Европы. Видимо, кому-то это не по душе".

Между тем Мария Захарова выразила признательность сербским властям за моментальную реакцию на инцидент. "Не сомневаемся, что виновных найдут и привлекут к ответственности", - резюмировала она.

Напомним, что Вечный огонь был зажжен 15 декабря в Белграде в год 75-летия Великой Победы во Второй мировой войне в рамках акции "Мира и Согласия". На мероприятии присутствовали президент Сербии Александр Вучич и глава МИД России Сергей Лавров.

Мнение эксперта

О символизме Вечного огня в российско-сербских отношениях корреспонденту "Российской газеты" рассказал авторитетный историк, декан философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессор Драга Мастилович.

"Вечный огонь, доставленный из Москвы в Белград, представляет собой не только символ благодарности русским и сербским освободителям Белграда в 1944 году, но и серьезный посыл в будущее, - констатировал ученый. - Особенно это касается Белграда, где все еще ожидается зажжение еще одного Вечного огня, который был зажжен в 2000 году в память о жертвах агрессии НАТО и который в том же году после "демократических изменений" был погашен, а сам памятник - осквернен. Между этих двух Вечных огней, посвященных русским воинам-освободителям и жертвам натовской агрессии, находится не только парадигма сербской истории, но и парадигма сербской современности и будущего. Именно поэтому сияние Вечного огня в Белграде - это маяк, который может и должен освещать путь сербскому народу в будущем. В противном случае сербы вновь могут быть ослеплены пламенем, охватившим их святыни в Косово и Метохии и за его пределами. Следует помнить, что Вечный огонь является драгоценным залогом будущего всего сербского народа и представляет собой гораздо больше, чем просто благодарность тем, в чью честь он был перенесен из Москвы".