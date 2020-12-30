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30.12.2020 16:00
Рубрика: Общество

Кузнецова: Девочка из Карпинска сейчас в доме ребенка и набирает вес

Текст: Елена Яковлева

Девочка из свердловского города Карпинска, госпитализированная с дистрофией после того, как мать полгода прятала ее в шкафу, в настоящий момент находится в доме ребенка в Екатеринбурге. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Девочка попала в Дом ребенка после того, как ее выписали из больницы. Анна Кузнецова также уточняет, что с ее здоровьем все хорошо и ребенок набирает вес.

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Изморенного голодом шестимесячного младенца, спрятанного в шкафу своей матерью самого ее рождения, нашли пришедшие в гости подруги матери. Они забрали девочку и сообщили в полицию. Оказалось, как установила полиция, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила и скрывала ее от знакомых. В доме женщины при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали кроватка и средства детской гигиены.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. Вечером 9 октября ребенка в тяжелом состоянии - дистрофия третьей степени на фоне длительного голодания - вертолетом доставили в больницу Екатеринбурга. Вес младенца был чуть более 3 килограммов.

- Малышка из Карпинска, которую в октябре нашли в истощенном состоянии в шкафу. Она сейчас в доме ребенка в Екатеринбурге, куда ее выписали из больницы. Со здоровьем у девочки все в порядке, и это - прекрасная новость, - сообщила детский омбудсмен в Instagram.

Сейчас рядом с ребенком постоянно находится волонтер, а региональный омбудсмен - на связи с руководством дома ребенка.

"Девочка очень общительная, эмоционально отзывчивая. То, как она набирает вес, активно развивается - вызывает только радость, - сообщила Анна Кузнецова. - Очень многие люди переживают за судьбу ребенка, некоторые предлагают взять ее в свои семьи. Но пока продолжается следствие по уголовному делу, обвиняемой по которому проходит мать малышки, вопрос о том, что ждет девочку дальше, остается открытым.

Общество Семья и дети Происшествия Правосудие Следствие Президент Уполномоченный по правам ребенка

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