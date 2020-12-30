Лондон расширяет максимальные ограничительные меры из-за COVID-19

Власти Великобритании приняли решение с 31 декабря расширить действие максимальных ограничительных мер по борьбе COVID-19 на большую часть территории Англии в связи с быстрым распространением штамма мутировавшего коронавируса. Как сообщает ТАСС, об этом в среду сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

"По причине распространения нового варианта коронавируса теперь три четверти населения Англии будут жить в условиях максимально строгих ограничений", - заявил глава ведомства. В британской столице и на юго-востоке страны самые жесткие ограничения применяются с 20 декабря. Напомним, что вновь выявленный на Альбионе штамм коронавируса может быть на 70 процентов более заразным, чем его предшественник. Однако британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Отмечается, что в общей сложности с жесткими ограничениями столкнутся порядка 40 миллионов подданных Ее Величества. Максимальные рестрикции четвертого уровня предусматривают запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов, в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе. Людям рекомендуется не покидать свои дома без крайней необходимости и воздерживаться от поездок по стране и за рубеж. Вводятся ограничения на въезд и выезд из тех районов, где действует четвертый уровень угрозы распространения инфекции.