Малый бизнес показал большие результаты

Небольшой семейный бизнес из Пензы во время пандемии сумел разработать и наладить производство крайне важного для санитарной безопасности и борьбы с коварным вирусом оборудования. Автоматические раздатчики антисептика - диспенсеры пензенского производства сначала появились на вокзалах и аэропортах, затем в больницах и, наконец, в резиденции президентов России и Казахстана. Секрет популярности прост: российское оборудование оказалось не только более дешевым, чем импортное, но и более прочным. Оно рассчитано на годы бесперебойной работы - надо лишь вовремя заливать наполнитель.

До пандемии предприятие "Моторные технологии" занималось производством автоматических моечных машин для двигателей и других механизмов. Когда началась пандемия, и все сидели на изоляции, пензенские производители решили не терять время. Конструкторское бюро разработало сразу четыре модели диспенсеров для разных целей. Пошли заказы от крупных торговых центров и банков. А в самый разгар пандемии дезинфекционные тоннели были установлены в Кремле и загородной резиденции Ново-Огарево. Позже их поставили и в Казахстан. Эту продукцию пензенская компания активно поставляет на экспорт.

Руководитель малого предприятия Ольга Изранова растит четырех детей. Бывало, многодетной маме приходилось проводить переговоры, пока старшая дочь гуляла поблизости с коляской с младшими. Благодаря современным информационным технологиям гендиректор управляет бизнесом со своего смартфона, приложения позволяют решать любые управленческие задачи. На заводе у нее даже нет личного кабинета и кресла.

"Преимущество малого бизнеса - в мобильности. Мы не должны окостенеть, проще перестраиваемся под требования времени", - говорит Ольга. Одной из первых ее компания использовала такой новый финансовый инструмент, как биржевые облигации, выпустила их на рынок, преодолев устоявшийся стереотип, что выходить на фондовый рынок для малого бизнеса дорого и долго.

Теперь малые компании, благодаря господдержке, могут выпускать облигации по достаточно высоким ставкам, при этом получать субсидирование купонных выплат и затрат при размещении. Субсидирование купонного дохода на тот момент составляло 70 процентов от ключевой ставки Банка России, затраты на размещение покрылись из расчета до двух процентов от объема выпуска, но не более полутора миллиона рублей или фактически подтвержденных расходов. Минимальный выпуск по правилам выхода субъекта малого и среднего бизнеса на фондовый рынок при господдержке составляет 50 миллионов рублей, а выручка компании должна быть примерно от 120 миллионов рублей в год. В прошлом году компания из Пензы показала оборот в 250 миллионов и рентабельность на уровне пяти процентов. По итогам этого непростого года финансовые показатели могут оказаться даже лучше прошлогодних.