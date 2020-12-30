Новости

Конституционный суд Украины: Зеленский превысил свои полномочия 17:04
Политическая элита Польши вакцинируется от коронавируса 16:57
В ДТП погиб спикер Ярославской облдумы Алексей Константинов 16:51
В Севастополе школьные каникулы продлены до 18 января 16:40
Бойцы ОМОНа удостоили Лукашенко высшего знака отличия 16:20
В Нижнем Новгороде Деды Морозы спустились с крыши к больным детям 16:18
Почти треть россиян попросила бы у Деда Мороза здоровья 16:16
В Шереметьево экстренно сел Airbus 16:01
Кузнецова: Девочка из Карпинска сейчас в доме ребенка и набирает вес 16:00
Аэропорт в Йемене обстреляли в момент прилета правительства 15:52
Мантуров: В регионах сформированы запасы лекарств от COVID-19 15:51
МИД Турции опроверг создание рабочей группы с США по С-400 15:47
Российское зерно проконтролируют от поля до потребителя 15:44
Медосвидетельствование водителей не изменится в 2021 году 15:36
Джикия отреагировал на решение Тедеско не продлевать контракт 15:28
Автор песен Элвиса, Синатры и Агилеры Армандо Мансанеро умер от COVID 15:07
Абрамченко назвала причины роста цен на продукты 15:07
КПРФ планирует в июне утвердить списки на выборы в Госдуму 15:01
Путин сообщил о новых способах добраться из Сочи в Крым 14:57
Умер актер из "Цельнометаллической оболочки" Маркус Д'Амико 14:53
Путин заявил о важности нового судна на воздушной подушке "Хаска" 14:52
В США медбрат заразился коронавирусом после прививки вакциной Pfizer 14:50
Путин поручил к 2023 году сделать автобус на водороде 14:49
В Липецке 230 домов остались без тепла 14:46
Путин заявил об экспортных возможностях Ми-38 14:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Как национальные проекты изменили жизнь россиян в 2020 году
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
30.12.2020 15:51
Рубрика: Экономика

Мантуров: В регионах сформированы запасы лекарств от COVID-19

Текст: Светлана Ментюкова

Все регионы России обеспечены лекарственными средствами, в том числе для лечения коронавируса, и имеют запасы на несколько недель. Такое заявление сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".

Фото: iStock
В России анонсировали разработку аналога лекарства Трампа

В первую очередь, министр подчеркнул, что в госпитальном и амбулаторном сегментах фармацевтического рынка проблемы нехватки препаратов для лечения коронавирусной инфекции практически не было.

"Госпитальный и амбулаторный сегмент, это проблема - ее практически и не было, и уже сегодня она точно не стоит на повестке. Все регионы обеспечены в этом направлении по перечню лекарств, по ковидной тематике в частности, причем с запасами на несколько недель", - сообщил Мантуров (цитата по ТАСС).

Что касается розничного сегмента, добавил глава торгово-промышленного ведомства, где были жалобы на дефицит целого ряда препаратов из-за ажиотажного спроса со стороны населения, сейчас также наблюдается положительная динамика. "Это подтверждают цифры Общероссийского народного фронта, который регулярно проводит опросы, - продолжил Мантуров. - У опрашиваемых спрашивается, сталкивались ли они за последнее время с проблемами отсутствия в аптеках препаратов по ковидной тематике, по противовирусным препаратам или антибиотикам. В целом 88-90% (опрошенных - прим. "РГ") не сталкивались. Только в некоторых регионах от 10% до 12% ответили, что возникали трудности с приобретением".

По его словам, проблема нехватки препаратов была решена в первую очередь за счет увеличения объемов производства.

"Наши производители масштабно нарастили объем производства. Это касается всех категорий: и антибиотиков, и антикоагулянтов, и противовирусных препаратов, специализированных препаратов против цитокинового шторма. При этом определенную категорию медикаментов мы не производили вообще, это гормональные препараты. По антикоагулянтам не всю номенклатуру производим и недостаточного объема", - заключил Мантуров.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минпромторг Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин обсудил с Мишустиным новые виды транспорта и маршруты. Главное
Медосвидетельствование водителей не изменится в 2021 году
Единый номер "112" для вызова экстренных служб заработает с 2022 года
Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ
В Крыму оценили "адский" сценарий Украины для России
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего