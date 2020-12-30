Мантуров: В регионах сформированы запасы лекарств от COVID-19

Все регионы России обеспечены лекарственными средствами, в том числе для лечения коронавируса, и имеют запасы на несколько недель. Такое заявление сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".

В первую очередь, министр подчеркнул, что в госпитальном и амбулаторном сегментах фармацевтического рынка проблемы нехватки препаратов для лечения коронавирусной инфекции практически не было.

"Госпитальный и амбулаторный сегмент, это проблема - ее практически и не было, и уже сегодня она точно не стоит на повестке. Все регионы обеспечены в этом направлении по перечню лекарств, по ковидной тематике в частности, причем с запасами на несколько недель", - сообщил Мантуров (цитата по ТАСС).

Что касается розничного сегмента, добавил глава торгово-промышленного ведомства, где были жалобы на дефицит целого ряда препаратов из-за ажиотажного спроса со стороны населения, сейчас также наблюдается положительная динамика. "Это подтверждают цифры Общероссийского народного фронта, который регулярно проводит опросы, - продолжил Мантуров. - У опрашиваемых спрашивается, сталкивались ли они за последнее время с проблемами отсутствия в аптеках препаратов по ковидной тематике, по противовирусным препаратам или антибиотикам. В целом 88-90% (опрошенных - прим. "РГ") не сталкивались. Только в некоторых регионах от 10% до 12% ответили, что возникали трудности с приобретением".

По его словам, проблема нехватки препаратов была решена в первую очередь за счет увеличения объемов производства.

"Наши производители масштабно нарастили объем производства. Это касается всех категорий: и антибиотиков, и антикоагулянтов, и противовирусных препаратов, специализированных препаратов против цитокинового шторма. При этом определенную категорию медикаментов мы не производили вообще, это гормональные препараты. По антикоагулянтам не всю номенклатуру производим и недостаточного объема", - заключил Мантуров.