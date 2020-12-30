Мантуров: В России произведено более 2 млн доз вакцины "Спутник V"

Более 2 миллионов доз вакцины против коронавируса "Спутник V" произведено в РФ. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 24". До конца текущего года в гражданский оборот поступит более 1 миллиона доз.

"Произведено уже более двух миллионов доз "Спутник V" - это и первого, и второго компонента. До конца года будет введено в гражданский оборот более миллиона доз, что позволяет нам обеспечить ритмичную поставку в регионы нашей страны", - сообщил он (цитата по РИА Новости).

Денис Мантуров также отметил, что с начала производства по сегодняшний день российская промышленность произвела вакцины даже больше, чем планировалось изначально.

"Это произошло за счет нахождения технологий, которые позволяют увеличивать масштабирование в тех средах на том оборудовании, которое сегодня используется нашими компаниями", - добавил министр.