Международный Благотворительный Кадетский бал прошел в новом качестве.

Кадеты и воспитанницы на этот раз соревновались в онлайн-формате. А очно и тактильно закружатся так, как на этом фото, - в 2021 году. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

"Текущий год внес изменения, и многие мероприятия перенесены на более поздний срок. Но мы не могли подвести участников, которые весь год прилежно учились и надеялись попасть на бал, - рассказал председатель Попечительского совета Хазрет Совмен. - Было принято решение провести его в цифровом формате".

Главные события бала: флешмоб "Кадетский вальс" и выборы принца и принцессы.

Участники сняли и прислали в Москву видеоролики. Получилось здорово. Участвовали кадеты из 52 регионов РФ, плюс онлайн-гости: из Донецка и Луганска.

Принцем бала-2020 стал Андрей Трофименко ("Тимашевский казачий кадетский корпус"), принцессой - Ксения Фунтикова (Саранск, лицей N 26). Лучшими презентациями признаны ролики Павла Сомкина (Саранск, лицей N 26) и Юлии Петренко (Благовещенск, лицей N 6).

Выбирали из 145 заявок-видеопрезентаций, сильных работ было много. "Поэтому мы приняли решение пригласить без конкурса всех номинантов - 145 человек! - на V юбилейный бал-2021 вне конкурса! - говорит руководитель проекта Юлия Кирпичникова. - Это наш новогодний подарок!"

"РГ" и Росгвардия провели совместное "праздничное расследование": проследили судьбу одного из принцев Кадетского бала. Итак, на балу, предшествующем пандемии, принцем избрали Никиту Германского. Это будущий офицер и настоящий джентльмен: виртуозно справляется с автоматом Калашникова, может закружить партнершу в вальсе, прекрасно поет. Его, кадета Московского президентского кадетского училища имени Шолохова, в прошлом году пригласили на "Русское радио", где Алла Довлатова подвергла парня допросу с пристрастием. "Кем хочешь стать?" Никита четко доложил: "Офицером Росгвардии!" - "А почему не летчиком?" - "А я считаю, что, если внутри государства будет порядок, - будет порядок во всем!"

"РГ" связалась с советником директора Росгвардии Валерием Грибакиным. Он сообщил: Никита Германский - курсант Саратовского военного Краснознаменного института войск нацгвардии РФ. Отзывы самые лестные: порядочен, добросовестен, отличник - пример для остальных. Назначен на должность заместителя командира взвода.

Что ж, мечты сбываются.

Кстати, сам генерал Грибакин - тоже кадет. А это значит, что даже спустя 33 года после выпуска из Киевского суворовского училища погладит мундир без утюга (при помощи двух монет), легко и непринужденно закружит любую красавицу в менуэте и всегда хранит на сердце талисман - кадетский алый погон.

Как заметил директор Федеральной службы войск нацгвардии Виктор Золотов, "стало доброй традицией участие наших ребят в Кадетском балу. Это прекрасная возможность приобщиться к истории страны, военной истории, культуре и искусству, обрести друзей, обменяться знаниями и продемонстрировать свои способности, приобрести опыт общения. Желаю организаторам и участникам здоровья, успехов, в том числе в выборе будущей профессии, быть достойными продолжателями традиций воинской славы России".

"Бал - уникальный патриотический проект и настоящий праздник для участников и гостей, - отмечает Герой России, заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев. - 2020 год проходит под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и сегодня особенно важно сохранить историческую память, воспитывать молодежь на героических подвигах нашего народа, обеспечить преемственность поколений".

Конкретно

Пожелания организаторам и участникам бала-2020 пришли от:

Александра Бастрыкина, Игоря Зубова, Ирины Яровой, Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского, Сергея Миронова, Бориса Пайкина, Марии Захаровой, Алексея Шапошникова, Антона Цветкова, Евгения Примакова, Павла Абрамова, Виталия Мартынюка и Сергея Липового.