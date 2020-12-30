Минцифры: Более 13 тысяч компаний смогут получить налоговые льготы

Свыше 13 тыс. компаний смогут претендовать на льготы в 2021-м году в рамках налогового маневра для IT-отрасли, сообщили "РГ" в пресс-службе Минцифры.

По словам замминистра Максима Паршина, сейчас в стране больше 13 тыс. аккредитованных IT-компаний. Более 7 тысяч из них платят пониженные страховые взносы (14% вместо 30%). Они как минимум получат возможность пользоваться расширенной льготой.

Количество компаний постоянно растет. "Их число выросло в 4 раза по сравнению с периодом до объявления налогового маневра в IT. Льготы стали более весомыми, так что заинтересованность бизнеса очень высока", - сказал замглавы Минцифры.

Напомним, что "налоговый маневр" начнет действовать с 1 января 2021 года. Основная мера в рамках маневра - существенное снижение налога на прибыль и страховых взносов. Так, налог на прибыль для IT-компаний снизится с 20% до 3%. Полностью обнулится налог на прибыль для зачисления в региональные бюджеты. Страховые взносы в фонд оплаты труда уменьшится с 14% до 7,6%.

Увеличился и объем заявок на включение продуктов в реестр отечественного ПО, рассказал Паршин: с 60 заявок в месяц до 60 в день. В рамках поддержки IT-отрасли НДС для компаний из реестра будет обнулен.

На льготы смогут претендовать также иностранные компании, если зарегистрируют российское юрлицо, подадут заявку и будут включены в реестр аккредитованных IT-компаний. "Мы ведем диалог с крупнейшими иностранными вендорами о том, на каких условиях они готовы локализовать центры разработки и поддержки пользователей в России", - пояснил замглавы Минцифры.

С подачи компаний IT-отрасли были приняты точечные изменения, дополняющие закон о налоговых льготах. В частности, появилась возможность зачитывать "входящий" НДС от маркетинговых услуг по продвижению отечественных продуктов на внешних рынках.

В 2020 году также была запущена программа льготного кредитования для IT-компаний, в которой участвуют 15 банков. Льготная ставка составляет от 1% до 5%, издержки банку компенсирует министерство. На конце года льготный кредитный портфель, по словам замминистра, составил 35 млрд руб.

Сейчас Минцифры по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко формирует второй пакет мер поддержки IT-отрасли, напомнил Паршин. Окончательный список мер должно будет утвердить правительство.