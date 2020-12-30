Минобороны: Тяжелые ударные беспилотники поступят в войска до конца 2021 года

Минобороны РФ придает очень большое значение развитию крупноразмерных ударных беспилотных летательных аппаратов. Сейчас идут разработки беспилотных разведывательно-ударных комплексов нового поколения, оснащенные средствами поражения и спутниковой связи.

Как сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, на летные испытания эти машины выйдут уже в 2021 году, с последующим массовым серийным производством и поставкой в войска.

"До конца 2021 года на оснащение Вооруженных Сил РФ поступят комплексы с многофункциональными беспилотниками большой дальности и продолжительности полета, на вооружении которых будут как управляемые авиационные средства поражения, применяемые на самолетах оперативно-тактической авиации, так и специализированные боеприпасы", - рассказал Криворучко в интервью "Красной звезде". Он отметил, что их применение позволит наносить точечные удары не только по стационарным, но и по подвижным объектам противника. Кроме того, сейчас завершается разработка малогабаритных управляемых бомб и ракет, опытные образцы которых уже проходят обкатку в войсках. Они должны пойти в серию со следующего года.

Криворучко подчеркнул, что перспективным направлением в развитии беспилотной авиации является повышение летно-технических характеристик дронов, оснащение их средствами разведки и огневого поражения объектов противника большой дальности. Также в внедрение в систему управления беспилотных летательных аппаратов элементов искусственного интеллекта, интеграция беспилотников в единое воздушное пространство с пилотируемой авиацией.