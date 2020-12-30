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30.12.2020 14:24
Рубрика: Власть

Мишустин доложил Путину о планах единой авиакомпании Дальнего Востока

Текст: Владимир Кузьмин
Пассажиропоток объединенной дальневосточной авиакомпании за четыре года должен вырасти до двух миллионов человек, а количество маршрутов превысить полтысячи, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, докладывая президенту Владимиру Путину о решениях по развитию транспортной отрасли страны.

Правительство завершило передачу акций авиакомпании "Аврора" правительству Сахалинской области. Регион стал единственным ее владельцем, а 10 субъектов Федерации Дальнего Востока получат пакет акций объединенной компании в обмен на консолидацию своих авиационных активов. По словам председателя правительства, новая единая дальневосточная компания будет использовать современные отечественные самолеты, передовые технологии, гибкую систему управления маршрутами.

"Это позволит построить на территории Дальнего Востока единую региональную сеть и перейти к прямым перелетам между городами этого федерального округа без стыковки в Москве, в крупных городах", - заявил Михаил Мишустин.

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Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Председатель Правительства

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