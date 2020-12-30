Мишустин направил на капремонт детских школ искусств 9,5 млрд

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил на следующие три года более 9,5 миллиарда рублей на капитальный ремонт и реконструкцию детских школ искусств.

Глава правительства внес необходимые изменения в государственную программу "Развитие культуры". Размер субсидии для каждого региона зависит от количества объектов, которым требуется ремонт, и необходимых для этого затрат, указанных в проектной документации.

Постановление также устанавливает финансирование на поддержку сельских учреждений культуры и их лучших работников с 2021 по 2023 год. Она предусмотрена федеральным проектом "Создание условий для реализации творческого потенциала нации". Для учреждений культуры это 100 миллионов рублей ежегодно, а для их работников - 50 миллионов.