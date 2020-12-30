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30.12.2020 22:12
Рубрика: Власть

Мишустин назначил замглавы Минцифры Владимира Белановского из ФСО России

Текст: Владимир Кузьмин
Председатель правительства Михаил Мишустин провел ряд назначений в министерствах и ведомствах.
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Мишустин сократил количество заместителей в министерствах и ведомствах

Владимир Белановский получил должность замглавы Минцифры. Ранее он занимал должность руководителя Службы специальной связи и информации ФСО России.

Олег Пак стал статс-секретарем - заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Заместителем министра транспорта назначен Кирилл Богданов.

Кроме того, от должности заместителя руководителя Росреестра по собственной просьбе освобожден Эдуард Петрухин.

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