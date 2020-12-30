Мишустин назначил замглавы Минцифры Владимира Белановского из ФСО России

Председатель правительства Михаил Мишустин провел ряд назначений в министерствах и ведомствах.

Владимир Белановский получил должность замглавы Минцифры. Ранее он занимал должность руководителя Службы специальной связи и информации ФСО России.

Олег Пак стал статс-секретарем - заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Заместителем министра транспорта назначен Кирилл Богданов.

Кроме того, от должности заместителя руководителя Росреестра по собственной просьбе освобожден Эдуард Петрухин.