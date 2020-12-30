Мишустин назначил замглавы Минцифры Владимира Белановского из ФСО России

Председатель правительства Михаил Мишустин провел ряд назначений в министерствах и ведомствах.
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Владимир Белановский получил должность замглавы Минцифры. Ранее он занимал должность руководителя Службы специальной связи и информации ФСО России.
Олег Пак стал статс-секретарем - заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Заместителем министра транспорта назначен Кирилл Богданов.
Кроме того, от должности заместителя руководителя Росреестра по собственной просьбе освобожден Эдуард Петрухин.