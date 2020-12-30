Мишустин расширил грантовую поддержку научных организаций

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил грантовую поддержку вузов и научных организаций. Они смогут претендовать на субсидии для модернизации своей материально-технической базы.

Получателей грантов через конкурсный отбор будет определять Министерство науки и высшего образования. Максимальная сумма составит 50 миллионов рублей в год, срок субсидии - до трех лет. Этими средствами организации смогут покрывать расходы на зарплату сотрудников и приглашенных специалистов, задействованных в модернизации оборудования, приобретать материалы и программное обеспечение.

В федеральном бюджете на ближайшие три года на эти цели в рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" предусмотрено более 4 миллиардов рублей.