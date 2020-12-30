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30.12.2020 23:28
Рубрика: Власть

Мишустин расширил возможности контроля цен на продовольствие

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин внес изменения в правила установления в отдельных регионах предельных розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Правительство сможет фиксировать стоимость, если в течение 60 дней подряд они росли на 10 процентов и более с исключением сезонного фактора. Срок ограничений - не более 90 дней.

Соответствующие предложения будет готовить Министерство экономического развития на основании оперативного анализа розничных цен на продовольственные товары.

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Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Товары и цены Правительство Председатель Правительства Цены на продукты

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