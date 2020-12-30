Мишустин расширил возможности контроля цен на продовольствие

Премьер-министр Михаил Мишустин внес изменения в правила установления в отдельных регионах предельных розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.

Правительство сможет фиксировать стоимость, если в течение 60 дней подряд они росли на 10 процентов и более с исключением сезонного фактора. Срок ограничений - не более 90 дней.

Соответствующие предложения будет готовить Министерство экономического развития на основании оперативного анализа розничных цен на продовольственные товары.